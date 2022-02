La discusión por los desembolsos del FMI demora la firma del entendimiento

Mientras contiene la respiración a la espera de un final feliz que le permita “pasar a otra etapa” de la gestión, el gobierno de Alberto Fernández discute hora a hora con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los montos de los desembolsos que el organismo internacional de crédito enviaría a la Argentina como parte del acuerdo de facilidades extendidas, que en las próximas horas llegaría al Congreso.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, intentan por estas horas que el país reciba un “excedente” de fondos que le permita aumentar las reservas del Banco Central, más allá de los pagos puntuales para afrontar vencimientos como el del próximo 22 de marzo, por unos U$S3200 millones, y un total de U$S19.000 millones para todo 2022.

Según contaron a LA NACION cerca del Presidente, y más allá de los desembolsos que el FMI hará ni bien se firme el acuerdo para que el país no entre en cesación de pagos , Guzmán y Chodos intentan que no se trate de una “ecuación cero”, es decir que no sean tres años por delante sin tener que usar las reservas pero al mismo tiempo sin que quede nada en las arcas nacionales. “Es parte de la discusión y es lo que demora la firma”, agregaron las fuentes.

Junto con la discusión por los desembolsos, también se busca acordar un sendero “racional” para el esquema tarifario, el otro de los puntos álgidos en los que aún no se alcanzó un acuerdo que satisfaga a ambas partes y acalle a la vez las discusiones internas en el seno de la coalición gobernante.

Optimistas, desde el Gobierno descuentan que el preacuerdo llegará antes del fin de esta semana al Congreso para su tratamiento y posterior “regreso” al FMI para que sea aprobado por el board de ese organismo, esta vez de modo formal. “Para el Presidente es imprescindible acordar para encarar una nueva etapa de su gobierno, y para Economía el objetivo es lograr el mejor acuerdo dentro del margen que tiene”, evaluó otra alta fuente al tanto de los maratónicos Zooms y conversaciones de los funcionarios argentinos con sus interlocutores en Estados Unidos.

Como prólogo de ese inminente debate parlamentario, altas fuentes del Gobierno afirmaron que ya circula entre algunos legisladores oficialistas un primer borrador del acuerdo, que incluye una reforma en las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial. La versión fue negada desde la oficina de la portavoz Gabriela Cerruti, para quien “lo único que circula es el detalle del primer entendimiento”, difundida por el propio Guzmán en los últimos días del mes pasado, cuando se conoció el principio de acuerdo con el FMI.

Tregua

En tren de contribuir a la paz interna, sacudida aún por la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja y el sugestivo silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, desde el albertismo salieron a negar grietas tajantes a la hora de votar. “Va a tener el apoyo de Cristina, de buena parte de los legisladores del Frente de Todos y, seguramente, de una parte importante de la oposición”, afirmó a FM Milenium el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, integrante de la mesa chica que rodea al Presidente.

Otro funcionario con despacho en la Casa Rosada combinaba una visión esperanzada sobre el acuerdo con críticas al ex presidente del bloque. “Alberto va a tener certezas el 1 de marzo cuando abra las sesiones del Congreso”, prometió el funcionario en relación al discurso presidencial de ese día en el que ya trabajan distintos ministerios coordinados por el asesor presidencial Alejandro Grimson. Un discurso que tendrá como marco la movilización del Movimiento Evita y otros sectores políticos y sociales afines, en las afueras del palacio legislativo.

Desde el mismo despacho, pero no sólo desde allí, recordaron que figuras del albertismo como la diputada Victoria Tolosa Paz y ministros como Jorge Ferraresi (otrora cercano al cristinismo) criticaron a Máximo Kirchner en la reciente reunión del PJ bonaerense en La Plata, pidieron apoyo explícito a las negociaciones de Guzmán y defendieron el acuerdo con el FMI. “Hay mucha ansiedad, pero el acuerdo va a llegar y se va a ir acomodando todo”, afirmó otro hombre de confianza del Presidente.