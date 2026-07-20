Un senador libertario viajó a la final del Mundial y el oficialismo lo relativizó: “Se pagó todo él”

El senador libertario Bartolomé Abdala viajó a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España. Su presencia salió a la luz a partir de imágenes que se viralizaron en X, donde se lo ve durante su trayecto hacia Nueva Jersey, sede del encuentro que terminó con la derrota de la selección argentina. En las imágenes aparece con una gorra negra, jeans, zapatillas deportivas y una campera beige.

Ni el legislador ni su equipo desmintieron el viaje. Tampoco lo hicieron desde el oficialismo, aunque evitaron responder las consultas de LA NACION. En cambio, referentes libertarios buscaron quitarle dramatismo al episodio. “Se pagó todo él”, afirmó un colaborador del oficialismo.

El dato no es menor: según estimaciones realizadas por LA NACION, asistir a la final implicó un desembolso de al menos US$8000 y pudo superar los US$14.000 en paquetes que incluían pasajes, alojamiento y entrada. El mayor costo, además del precio, era conseguir un ticket para el partido. Tras la clasificación de la Argentina frente a Inglaterra, las entradas de reventa superaban los US$10.000. En Estados Unidos, la reventa es legal y existen plataformas oficiales para su comercialización.

Abdala y otros senadores libertarios, con camisetas argentinas en el recinto

Abdala representa a San Luis en el Senado y ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, cargo que lo ubica segundo en la línea de sucesión presidencial, detrás de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde agosto percibirá una dieta cercana a los $7 millones mensuales netos.

Su vínculo con el fútbol viene de larga data. Entre 2000 y 2018 fue dirigente de la Liga Sanluiseña de Fútbol y ocupó distintos cargos electivos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En un primer momento había trascendido que desde la Casa Rosada se había impartido la orden no escrita a funcionarios y legisladores de mantener un bajo perfil durante el Mundial y evitar imágenes en los estadios. Ahora, sin embargo, el discurso oficial cambió. “Después de la sesión eran libres”, señalaron en el equipo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el Senado también relativizaron el episodio. “Arrancaron las vacaciones en el Senado”, deslizaron cerca de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta. “No se pregunta a dónde viajan los senadores”, agregó otra fuente oficialista.

Otro referente libertario fotografiado en el Mundial. Días atrás, Santiago Viola, secretario de Justicia y número dos del ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques, fue visto durante el partido entre la Argentina y Suiza. Desde esa cartera explicaron que había solicitado licencia y sostuvieron que se trató de “una excepción”.

El antecedente

No es la primera vez que Abdala queda expuesto por un episodio incómodo para el discurso anticasta del oficialismo.

En septiembre de 2024 reconoció públicamente que tenía al menos 15 asesores porque aspiraba a ser gobernador de San Luis. “Tengo más de 15 seguro, tengo muchos en San Luis. Es la verdad. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, afirmó entonces durante una entrevista en TN. También explicó que muchos de esos colaboradores lo ayudaban a seguir la realidad de la provincia y a organizar reuniones cuando regresaba a su distrito.

Su sinceridad, sin embargo, se quedó corta. En ese momento contaba con 20 asesores entre personal de planta permanente y transitoria. Actualmente, según la información publicada en el sitio oficial del Senado, redujo esa estructura a 12 colaboradores.

La confesión del senador Bartolomé Abdala

La polémica impactó de lleno en el discurso anticasta que impulsa Javier Milei. Tras aquel episodio, el Presidente difundió un mensaje que muchos en el oficialismo interpretaron como un llamado de atención hacia su propio espacio: “La casta política está organizada para cagarle la vida a la gente de bien, al laburante. La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Este mensaje va para el militante más raso hasta los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza”, sostuvo.