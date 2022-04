Un sindicalista cercano a Máximo Kirchner pidió que Cristina sea candidata a presidenta en 2023

El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (Fatica) y exdiputado nacional, Walter Correa, pidió hoy que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en las elecciones de 2023. Integrante del ala gremial más alineada con el kirchnerismo de paladar negro, Correa se muestra cercano a Máximo Kirchner y le reclamó al Gobierno “más peronismo explícito”.

Correa respondió afirmativamente a una consulta sobre una posible candidatura de la vicepresidenta el año que viene. En una entrevista con AM 530, dijo que quería que ella se postule “a presidenta” y marcó que lo planteaba “como militante peronista”.

El jefe del gremio de los curtidores es un dirigente cercano a Máximo Kirchner. Últimamente, lo acompañó en varias ocasiones en las que el líder de La Cámpora se recostó sobre sus aliados sindicales. Entre otras actividades, se mostraron juntos en la asunción de la nueva cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, y en un acto de la CGT Regional Oeste, que Correa conduce. En ese último encuentro, que se realizó en Merlo, el hijo de la vicepresidenta envió un nuevo mensaje interno: “Sabemos que gobernar no es soplar y hacer botellas. Vi al expresidente [Néstor] Kirchner gobernar en una situación muy difícil y lo mismo a Cristina, que le tocaron situaciones muy difíciles y se paró de manos. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles”.

Correa, en Merlo, con Kicillof, Kirchner y Abel Furlán, entre otros, en un acto a principios de abril

El sindicalista de los curtidores tiene su base territorial en el distrito de Moreno, donde fue precandidato a intendente en 2019, y hoy es un aliado de la jefa comunal, Mariel Fernández, del Movimiento Evita y quien ganó esa interna. Correa lidera el Ateneo Néstor Kirchner en ese municipio del oeste del conurbano.

Parado en el bando del kirchnerismo duro dentro de la interna del Frente de Todos, Correa le hizo un reclamo al albertismo. “Los sectores moderados leen lo macro, y los sectores que no somos moderados, que nos conduce Cristina Fernández de Kirchner, vemos la realidad en nuestros barrios y nuestras fábricas. Eso macro todavía no llegó abajo. Para que llegue abajo no alcanza con un Estado presente, alcanza con un Estado presente y que articula. Reclamamos más peronismo explícito y los otros están cómodos con esos números o esas estadísticas”, resaltó.

Pablo Moyano, Máximo Kirchner y Walter Correa Archivo

En un mensaje en el que también apuntó contra el sector empresario y criticó a Daniel Funes de Rioja (titular de la cámara alimentaria, Copal), añadió que el sector “moderado” del Gobierno se enrolaría en “la socialdemocracia”. Y subrayó: “El peronismo es revolucionario o no es nada. Queremos que se profundicen un montón de cuestiones. Yo, como peronista, el año que viene quiero ganar. Por eso, reclamo lo que reclamo, tanto yo como un colectivo de compañeros”.