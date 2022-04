Horacio Rodríguez Larreta rechazó el impuesto a la “renta inesperada” que impulsa el Gobierno

A la espera del anuncio oficial del Gobierno programado para hoy a las 18, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dijo que está “absolutamente en contra” del impuesto a la “renta inesperada” y aseguró que en caso de que la iniciativa llegue al Congreso, desde Juntos por el Cambio van a rechazarla. Según pudo saber LA NACION no se trata solo del campo, como se especuló tras la entrevista que dio Martín Guzmán el lunes pasado, sino que el tributo sería más amplio y las medidas estarán focalizadas en la “renta inesperada” que tuvieron varios sectores.

“La Argentina no soporta un impuesto más a la producción. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda”, afirmó Larreta en una suerte de comunicado que tituló “la Argentina no soporta un impuesto más”.

“El Gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelven los problemas de los argentinos y construir un plan económico claro que marque un rumbo sostenible de crecimiento”, cerró.

El diputado Ricardo López Murphy fue otro de los que cuestionó la nueva medida. “¿Controlar la emisión, bajar impuestos y abordar reformas estructurales? Por supuesto que no. El kirchnerismo analiza un nuevo impuesto a la renta ¿INESPERADA?”, dijo en su Twitter y agregó: “No se les ocurre otra cosa que crear o aumentar impuestos”.

Siempre sostuve que Guzmán no era apto para el cargo. El impuesto a la renta inesperada es una nueva prueba de ello. Muestra desconocimiento sobre como funciona el sistema de precios y el rol de los beneficios en asignar los recursos.

Además ¿él sabe cuál es la renta correcta?

Javier Milei apuntó directamente contra el ministro Guzmán. “Siempre sostuve que Guzmán no era apto para el cargo. El impuesto a la renta inesperada es una nueva prueba de ello. Muestra desconocimiento sobre como funciona el sistema de precios y el rol de los beneficios en asignar los recursos. Además ¿él sabe cuál es la renta correcta?”, disparó.