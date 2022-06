Un sindicalista del kirchnerismo reclamó un aumento general de salarios por decreto y subas trimestrales a jubilados

Mientras crece la embestida contra Martín Guzmán, y se agudizan las diferencias en el Frente de Todos, el sindicalista Hugo Yasky reclamó este miércoles un aumento general de precios por decreto frente a la inflación sostenida de los últimos meses. Pidió, además, el otorgamiento de nuevas sumas fijas para los sectores más postergados y actualizaciones trimestrales para los jubilados.

“No tenemos en este momento una clara determinación por parte del Gobierno de lograr que los salarios no sigan perdiendo frente a la inflación”, afirmó Yasky, titular de la CTA de los Argentinos y diputado del Frente de Todos. En ese sentido, el dirigente cargó contra otro miembro del gabinete, el titular del área de Trabajo, Claudio Moroni: “El ministro sigue siendo una figura ausente”.

Yasky se expresó de este modo durante una entrevista con El Destape Radio en la que se quejó por el rumbo de la Casa Rosada y habló de situaciones contradictorias, mientras el kirchnerismo y el albertismo confrontan miradas a diario a través de los medios. “Hasta ahora no fuimos claros, zigzagueamos demasiado, no podemos seguir con esta política de vaivenes”.

El legislador, que reconoció el impacto de la guerra en Ucrania y la herencia recibida por el gobierno anterior, le achacó, no obstante, a la gestión de Alberto Fernández haber seguido sugerencias del sector empresario. El planteo y las solicitudes, miembro del kirchnerismo duro, recalientan el debate en la coalición oficialista.

“El Ministerio de Trabajo tendría que estar golpeándole las puertas al ministro de economía y al Presidente para hacerles saber que las cosas no se están haciendo bien”, exclamó Yasky. El sindicalista, exdirigente histórico de CTERA, sostuvo que el peronismo promovió su creación varias décadas atrás con el objetivo de “poner sobre la mesa la situación de los más débiles”.

Yasky rechazó, además, el acuerdo al que llegaron tiempo atrás la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) respecto de las negociaciones salariales. “Se sabía que iba a pasar lo que está pasando, algunos gremios iban a cerrar paritarias buenas, otros regulares, y otros iban a quedar esperando en una larga fila”, sostuvo.

“Hay que ir con medidas para terminar realmente con este tipo de medidas por goteo, de tiempos que son absolutamente lentos”, planteó. Y añadió: “Necesitaríamos discutir un aumento general de los salarios por un decreto del Gobierno , con una suma fija que levante a los que están más abajo, que acelere los tiempos de la recomposición, y que nos permita no estar siempre corriendo de atrás”.

El dirigente de la CTA cuestionó, en esta línea, que los jubilados tengan una actualización de sus haberes cada seis meses, pese a que ya se ha planteado tiempo atrás que se realice en forma trimestral. “Estamos pidiendo que lo hagan trimestral y siguen dando vueltas”, agregó.

Con críticas a la Casa Rosada, Yasky comparó la situación con una “especie de parálisis”. “O no tienen voluntad de que los salarios no pierdan frente a la inflación o es que realmente no tienen la capacidad de poner sobre el hombro un tema que es clave”, apuntó.

El legislador kirchnerista expresó que no se puede aceptar que “haya trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza”, y señaló así reparos a los argumentos de Fernández y de Martín Guzmán. “La economía y el empleo pueden crecer, pero sí, junto con eso, crece también la pobreza, evidentemente estamos fracasando”.