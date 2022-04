Con medidas de consenso, el Gobierno apuesta a contener el impacto de la inflación en los salarios

Tras el acuerdo “tripartito” firmado la semana pasada, el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT se reunirán esta tarde nuevamente para empezar a debatir medidas para contener la inflación y evitar una mayor licuación salarial.

El encuentro se realizará hoy a las 18 -iba a ser a las 17, pero se atrasó- en el Ministerio de Economía. Estarán presentes los mismos jugadores que sellaron un consenso por escrito la semana pasada: el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán; sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, el presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, y sus contrapartes de la CGT (Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez).

Fuentes oficiales afirmaron que no fue invitado, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El economista era un partener previamente en esa mesa de discusión por la suba de precios coordinada por Guzmán, pero quedó afuera en el marco de la tirantez creciente en el Frente de Todos tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno llevará dos propuestas con un objetivo primordial: que los salarios no pierdan con los precios en las próximas semanas en la que el Gobierno descuenta malas noticias para todos. De hecho, el 13 de abril se espera que el Indec difunda el dato de inflación de marzo, que según dicen en el Gobierno y confirman privados, rondará el 6%. Pese a que en abril esperan una desaceleración, será todavía en niveles muy elevados. Varias consultoras esperan que este año, la inflación cierre en torno al 60%, por arriba del techo (48%) fijado en el programa cerrado con el Fondo.

Ideas en debate

Por el lado de la recomposición salarial, en el Gobierno no pretenden un bono compulsivo a pagar por todas las empresas. A contramano, buscarán que en los próximos 30 o 60 días los ingresos no pierdan con los precios. Ahora, trabajarán para que esa meta surja de las paritarias ya en marcha en el trimestre de marzo, abril y mayo. Según la visión oficial, algunas negociaciones ya iniciadas lograrán ese objetivo. Para aquellas que no sean así, el Gobierno promoverá adelantamiento de pagos a cuenta, entre otras opciones. Las herramientas todavía se discuten con las partes.

Por el lado de los precios, la mesa oficial está trabajando en una “canasta nacional” protegida de entre 50 o 60 productos -más chica que las existentes en otros programas- que puedan encontrarse en todo el país. Que sean de amplio acceso y de referencia para todos. Fuentes sindicales la calificaron como una “canasta de primera necesidad”.

En el oficialismo, por lo menos en el “albertismo”, descuentan que esas medidas de contención sólo pueden tener éxito si pueden lograr anclar expectativas del sector privado en el marco del acuerdo con el FMI, que prevé una reducción del déficit fiscal, menor emisión monetaria y tasas de interés reales positivas. Sin embargo, esas expectativas son diariamente dañadas por los duros cuestionamientos que recibe el acuerdo dentro del propio Gobierno (en el cristinismo).

En el Gobierno esperan sumar en el futuro a la mesa a los supermercados, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y a la mesa de enlace que representa a los productores del campo. Este último es un trabajo para Julián Domínguez.

En la UIA realizaban esta tarde su reunión de Comité Ejecutivo en la que se debatían las ideas en pugna y qué posición llevar al Gobierno frente a la escalada de la inflación. Otro tema que preocupaba a los empresarios era el faltante de gasoil que afecta la producción y la incertidumbre sobre el abastecimiento del gas. Fuentes oficiales daban por hecho que la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, este jueves traería buenas noticias sobre el contrato que el país quiere cerrar desde diciembre con ese país por el gas. Guzmán viajará además a buscar excedentes a Brasil.