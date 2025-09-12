Una abogada de Cancillería pasa al ministerio de Justicia y en el Palacio San Martín confirman la continuidad de Sotelo

En medio de rumores y desmentidas alrededor del Palacio San Martín, el único cambio confirmado es el traslado de la abogada Úrsula Basset, hasta ahora directora de Derechos Humanos de la cartera de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Justicia, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a LA NACION.

En tanto, Nahuel Sotelo, legislador electo en la provincia de Buenos Aires y miembro de las “Fuerzas del Cielo”, se mantiene en su cargo al frente de la Secretaría de Culto y Civilización, a pesar de las versiones sobre su continuidad.

El propio Sotelo desmintió las informaciones que lo daban fuera de la cartera de Relaciones Exteriores

Cerca de Sotelo, que por estas horas tiene agenda en el exterior, sostienen que “hará lo que el Presidente le pida”. E incluso este viernes había quienes no descartaban que pueda seguir en el cargo después 10 de diciembre.

El secretario de Culto, Nahuel Sotelo Hernan Zenteno - La Nacion

Sotelo fue el único representante de las “Fuerzas del Cielo” que competió en los comicios provinciales. Lo hizo desde el quinto lugar dentro de la nómina que encabezó Maximiliano Bondarenko en la tercera sección electoral. Fue el único lugar cedido a los “celestiales” que responden al asesor Santiago Caputo

El 10 de diciembre debería asumir su banca en la Legislatura bonaerense. Pero si se confirma que se mantiene como secretario de Culto, se transformaría en la primera candidatura testimonial de La Libertad Avanza.

El caso de Basset es diferente y en los próximos días, se espera que se oficialice su traspaso rumbo a la cartera de Justicia. De este modo, Basset abandonará la Cancillería para formar parte del plantel permanente del Ministerio, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, bajo la órbita de la subsecretaría de Derechos Humanos. Podría tener un cargo de asesora o directora, según deslizaron fuentes del Ejecutivo.

Basset, que llegó al Palacio San Martín en tiempos de la gestión de Diana Mondino, es una abogada de perfil conservador.

Diana Mondino

Recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con un doctorado en Ciencias Jurídicas, Basset es especialista en temas de familia. Señalada como cercana a Karina Milei, tuvo mayor protagonismo en tiempos de Mondino, con quien incluso participó en algunas delegaciones en el exterior.

Aunque en algún momento existieron versiones de que la presencia de Basset era una suerte de “intervención” a la función de Mondino, por parte de Balcarce 50, en Palacio San Martín, siempre buscaron dar de baja esa visión y defendieron a Basset, como un “cuadro técnico” en esa administración.