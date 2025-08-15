Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli

A poco más de tres días para el cierre de listas de candidatos a legisladores nacionales, en las filas libertarias comenzaron a sonar fuertes algunos nombres que podrían ocupar lugares claves y otros se confirmaron, como el de Diego Santilli.

Así lo afirmó Cristian Ritondo en la antesala del acto de este jueves en La Plata.

Entre los posibles nombres sorprendió la aparición, en las últimas horas, de la conductora y actriz, Karen Reichardt. Trabajó con comediantes como Guillermo Francella, Jorge Guinzburg y Emilio Disi e iría en la lista de postulantes bonaerenses encabezada por José Luis Espert.

Karen Reichardt Facebook

Reichardt tene un programa sobre perros en la TV Pública y se especula con que podría ocupar el segundo lugar en la nómina.

La actriz actuó en la comedia “Brigada Cola”, en plenos años noventa, es fanática de River Plate y en su cuenta de la red social X suele compartir mensajes de apoyo al mandatario y a lo diferentes candidatos del espacio. Como este jueves, en el que reposteó mensajes del acto en La Plata, en el que el mandatario se presenta junto a los ocho candidatos en la provincia de Buenos Aires.

Ritondo también confirmó a Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, como quienes conformarán el tridente de postulantes de PRO por la provincia de Buenos Aires dentro de la boleta de La Libertad Avanza.

El presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro

Reichardt, que tiene 56 años, estuvo incluso el año pasado, en el Luna Park, en la presentación del último libro del mandatario.

Karen Reichardt Facebook

En el caso de Alejandro Fargosi, abogado y cercano al presidente Javier Milei, con quien trabajó la última versión del proyecto de Ficha Limpia, se especula con que podría encabezar la lista de diputados por la Ciudad.

Fargosi tiene 70 años e integró el Colegio de Abogados de la Capital, del cual se desvinculó en 2011. Furioso antikirchnerista, el año pasado asesoró al mandatario en la redacción de “Ficha limpia”, que buscaba impedir que los condenados por corrupción puedan ejercer cargos públicos. Esa versión llegó tras el escándalo que se generó en el Congreso luego de que cayera el del macrismo, por falta de quórum.

Alejandro Fargosi Captura

“El kirchnerismo nos está robando no solo el pasado, sino también el futuro”, dijo recientemente en una de sus habituales manifestaciones contra el espacio opositor. Entre 2010 y 2014 formó parte del Consejo de la Magistratura.

Los nombres se suman a los otros ya confirmados como el de Espert y el tercer casilleroreservado para Diego Santilli, el candidato de más alto perfil de Pro. El cupo amarillo −tres lugares entre los primeros doce puestos− se completa con Finnocchiaro (que renueva su banca) De Sensi, del riñón de Cristian Ritondo.

El cuarto lugar −que le corresponde a una mujer− todavía es un misterio. La novedad de las últimas horas es que el quinto lugar sería para Sebastián Pareja, el titular de LLA de la provincia de Buenos Aires y el armador karinista en territorio bonaerense.

Para encabezar la lista de senadores por Ciudad de Buenos Aires está Patricia Bullrich. Detrás suyo podría inscribirse el del economista Agustín Monteverde, muy cercano al presidente Milei, y también se inscribe el de Agustín Etchebarne de la fundación Libertad y Progreso.