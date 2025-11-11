Una batalla campal entre dos sectores de Camioneros desnuda la pelea interna por el control del gremio de los Moyano

Había familias, niños y corría el alcohol y la droga desde muy temprano, según el relato de testigos. Era domingo a la mañana la rama de Aguas y Gaseosas del Sindicato de Camioneros tenía previsto un torneo de fútbol en la cancha de Argentino de Merlo. Pero como a veces pasa en los gremios, las internas suelen dirimirse a los tiros. Fue eso lo que sucedió cuando chocaron dos grupos, uno que responde a Pablo Moyano, número dos del gremio y alejado del manejo de la organización, y otro identificado con Jerónimo Moyano, el hijo menor de Hugo, el histórico jefe que con 81 años comprueba por primera vez en décadas que su poder comenzó a erosionarse.

Feroz interna entre los Moyano: dirimen sus diferencias a los golpes

El violento enfrentamiento entre las dos facciones sindicales desnudó la pelea interna que atraviesa hoy al gremio de los Moyano, que se agudizó a partir del avance de una causa judicial en la que se investiga el supuesto desvío de unos $13.000 millones en un hotel del sindicato en Mar del Plata. Por este episodio, Hugo Moyano resolvió hace algunas semanas desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los que completaron los montos de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia.

Como coletazo de estas dos salidas, se aceleró la pelea interna en el gremio por la sucesión de Moyano, que tiene 81 años y su llegada a las bases ya no es la de antes, con focos insurgentes en algunas de las ramas, como por ejemplo la de recolección de basura. Por un lado, se alinean dirigentes históricos, que responden al liderazgo de Hugo, y por el otro están los aliados de su hijo Pablo, el número dos, que espera su momento alejado del día a día del sindicato.

Pintadas que aparecieron en Lanús en las que piden el regreso de Pablo Moyano; la leyenda se la adjudicó la rama de recolección de residuos de Camioneros

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes confiables del gremio, de la batalla campal del domingo se originó por un tenso intercambio entre un dirigente de la rama que responde a Pablo Moyano y otro que responde a Jerónimo, su medio hermano y secretario privado del padre. De la agresión participaron barras de River y Argentino de Merlo, algunos de ellos contratados en una empresa que presta servicios para Coca Cola.

En el gremio temen que por el incidente, la empresa decida ahora trasladar a sus empleados al convenio colectivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga). Serían unos 3000 trabajadores. El jefe de Sutiaga es Raúl Álvarez, quien hace décadas selló con Moyano un pacto no escrito: puertas adentro de la multinacional Coca Cola talla el gremio de Aguas y Gaseosas, pero la distribución quedó absolutamente en manos del jefe camionero.