Entre sollozos, comenzó el jury contra un juez acusado por la desaparición de 144 monedas de oro

Un jury de enjuiciamiento comenzó hoy a juzgar al suspendido camarista de Mar del Plata Martín Luciano Poderti, acusado de la desaparición de 144 monedas de oro que estaban bajo su custodia en una caja fuerte del juzgado, por lo que se expone a ser destituido.

Poderti se quebró en llanto cuando habló de sus hijos y cómo los afectó el caso. “El mayor perjudicado no soy yo, sino mis hijos. No voy a renunciar ni ir a un juicio abreviado y si me quieren meter preso por algo que no hice, quedará en la conciencia de cada uno”, declaró casi sollozando.

Los hechos que se le imputan a Poderti ocurrieron cuando era secretario del juzgado federal de San Isidro. Actualmente el juez es integrante de un tribunal oral federal en Mar del Plata.

El suspendido juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata Martín Luciano Poderti Consejo de la Magistratura

Hoy empezó al jury, con la presencia de Poderti en el edificio del Consejo de la Magistratura donde fue defendido por el abogado Gastón Marano. Quienes estuvieron a cargo de la acusación fueron el camarista Diego Barroetaveña y los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi.

El jury está integrado por los camaristas del trabajo Víctor Pesino, el camarista de Santa Fe José María Cello Escobar, los senadores nacionales Rodolfo Suárez (UCR, Mendoza) y Jesús Fernando Rejal (Unión por la Patria, La Rioja), los diputados nacionales Manuel Quintar (LLA, Jujuy) y Agustina Propato (Unión por la Patria, Buenos Aires). Y el abogado de la matrícula porteña Antonio Estévez.

El Consejo de la Magistratura acusó al juez Poderti por mal desempeño ocurrido cuando era secretario en el Juzgado Federal de San Isidro. Se lo acusa de la falta de custodia de 144 monedas de oro guardadas en una caja de seguridad del Banco Nación, que desaparecieron.

Se comprobó que Poderti era el único con acceso a la caja de seguridad y tenía “las dos llaves” necesarias para abrirlas, recordó el camarista Baroetaveña cuando, enfático, realizó la acusación. Dijo que ingresó 19 veces a la caja sin dejar constancias en el expediente, incluso durante sus licencias y de allí desaparecieron las monedas.

Los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi, y el juez Diego Barroetaveña Consejo de la Magistratura

La caja no tenía signos de violencia ni apertura fraudulenta, según un peritaje bancario. Por esto, la Justicia penal ya lo tiene procesado a Poderti por malversación de caudales públicos, en un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal.

La acusación señaló que la “evidencia es directa y contundente” y que se compone de que él era el único que tenía acceso a la caja, al faltante de registros de su intervención y al faltante de las monedas. Afirmó que “esto implica un ”quiebre de la confianza pública" y “pérdida de idoneidad” para ejercer como juez.

La defensa a cargo de Marano planteó que los hechos ocurrieron antes de que Poderti fuera designado juez, sino cuando era secretario y por eso no correspondería juzgarlo ahora en un juicio político como magistrado. Afirmó que en el juzgado había “deficiencias de control” y que “otras personas o terceros podrían haber sustraído las monedas”.

Marano sostuvo que el patrimonio de Poderti “no muestra enriquecimiento y por lo tanto ”no habría beneficio personal". Argumentó que el juez “combinó causas sensibles contra el narcotráfico” y que podría haber sido “víctima de represalias”, que derivaron en esta acusación.

El jury en pleno funcionamiento Consejo de la Magistratura

Marano dijo que si era tan corrupto como lo pintaron “¿cuánto tiempo le hubiera demandando conseguir 200.000 dólares?" para reemplazar a las monedas desaparecidas. Y se preguntó irónicamente: “¿Dos excarcelaciones, una domiciliaria?“, en alusión a lo que pudo haber cobrado como sobornos, ya que era juez de ejecución penal.

“De ser corrupto podría haber conseguido el dinero de forma corrupta, pero no lo hizo, porque no sabía que faltaban las monedas” dijo. Y agregó que “hay un problema en el relato de la acusación”. Dirigiéndose al jury completó: “Si quieren creer en la acusación, pueden hacerlo, pero si deciden removerlo deben hacer la vista a diez detalles que no tienen explicación”.

Poderti declaró que la acusación faltó a la verdad porque hizo un relato parcial. Dijo que se presentó de manera voluntaria a ponerse a derecho. Reconoció los ingresos a la caja de seguridad, aunque negó haber sustraído las monedas. Señaló que “entregó las llaves voluntariamente” y que “no sabía del faltante”. Y que esto es un argumento en su favor.

“No tenía padrinos políticos, por qué me quieren volar si estaba haciendo bien mi trabajo, les pido que releven mi trabajo”, pidió al jury. Poderti señaló que sufrió “ataques mediáticos” que impactaron en su familia y que su ”carrera judicial fue siempre intachable".

Le prometió a sus hijos y a su madre que va a renunciar mas allá de la decisión que tome el jury. “No es cierto que Casación confirmó el procesamiento, sino que no lo revisó por una cuestión formal. No hagamos trampa, es una vil mentira”, dijo. “No tengo ninguna condena”, insistió y el procesamiento y el fallo de la Cámara de San Martín que lo confirman son “provisorios”.

El juez Poderti lee un expediente Consejo de la Magistratura

Poderti dijo que cuando ocurrió el hecho que le atribuyen era secretario y que si lo destituyen no va a hacer por sus acciones como juez. “No compren pescado podrido, trabajen, mi caso no tiene que ver con otros casos. Para analizar una hipótesis de remoción debe haber una sentencia”, dijo y agregó “no es cierto que reconocí la autoría”.

Indicó que “ese lugar era resguardo de otros expedientes, no había caja de seguridad, y teníamos expedientes muy sensibles, con intereses políticos”. Poderti dijo que “no hay nada, no hay incremento patrimonial, ustedes creen que después de 32 años de trabajo, dilapidaría mi carrera de este modo”, se indignó y dijo: “Mi patrimonio está a la vista”.

“Hace un año me arrebataron mi vida. Ni cobertura de obra social para mi hijo. Y contestó preguntas y declararé las veces que haga porque hay mucho en juego”, dijo.

Cuando el juez Barroetaveña preguntó si practica juegos de azar, dijo que sí, “como cualquiera” y reconoció que una vez con sus amigos participó de un torneo de póker en Punta del Este. “No sabía que ser jugador amateur de póker es un delito”, afirmó.

Al ser interrogado por su defensa, dijo que la modalidad del torneo implicaba que se pagaba una entrada inicial y se jugaba. “Fue una única vez, antes de mi acuerdo del Senado para ser juez”, señaló. Y se quebró al hablar de sus hijos: “Les prometió que no iba a descansar hasta probar que esto no sucedió, aunque me lleve la vida”, dijo casi llorando.

Ahora se debatirá en el jury si la falta de custodia y control constituye mal desempeño suficiente para removerlo como juez, aun si el delito no está firme. Y la discusión no es “solo penal, sino ética e institucional”, sobre la confianza, integridad e idoneidad.