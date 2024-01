escuchar

Durante una jornada de intensa actividad en Diputados, los esfuerzos del oficialismo para iniciar el tratamiento del megaproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo naufragaron esta tarde . Con la intención de conformar las cuatro comisiones claves en las que se espera que se discuta el detalle de la iniciativa -de 664 artículos en total-, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, se reunió durante todo el día con representantes de diferentes bloques, quienes desfilaron por su oficina del primer piso del Palacio Legislativo. No obstante, la falta de consensos en relación con la composición de las comisiones, así como los contrapuntos respecto de la cantidad de giros que deberá tener la “Ley de Bases” -la oposición pide al menos 15- empastaron la discusión y volvieron a dilatar su tratamiento.

“Se tiene que definir hoy” , indicaban temprano cerca de Menem, quien se puso como prioridad absoluta apurar las tratativas para comenzar con el trabajo parlamentario. Fue después de que su par del Senado, Victoria Villarruel apretó el acelerador y cerró la integración de siete comisiones el viernes pasado, en línea con el pedido del Presidente durante su saludo de fin de año.

Javier Milei en cadena nacional

Durante todo el día circuló la versión de que bajo el mando de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y Gabriel Bornoroni (Córdoba) podrían estar Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente. En tanto, se delegará en aliados la presidencia de Presupuesto y Hacienda, con José Luis Espert (Buenos Aires) -Avanza Libertad- a la cabeza; y de Relaciones Exteriores a Fernando Iglesias (CABA) -Pro-. No obstante, el oficialismo no pudo formalizar sus nombramientos y persiste el aplazamiento de la discusión legislativa. Según trascendió, esperan emitir la resolución este jueves. Está previsto que las reuniones constitutivas de cada una de estas comisiones se hilvanen ese día desde las 12.30 hasta las 17.

La meta del presidente de la Cámara baja es llegar a la cuarta semana de enero con dictamen para poder convocar a sesiones. Se ilusiona con tener resuelto el procedimiento parlamentario para el jueves 25 de enero y lograr ese mismo día la media sanción de la “Ley de Bases”. De hecho, fuentes del oficialismo indicaron que ya planean convocar “cuánto antes” a las comisiones para que comiencen a discutir el megaproyecto. Los libertarios libran una batalla contra el tiempo: las sesiones extraordinarias fueron habilitadas por el Ejecutivo hasta el final de este mes.

Quienes acompañaron a Menem durante las tratativas para conformar las comisiones fueron Oscar Zago, jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), y Eduardo “Lule” Menem, quien estuvo, además, en la reunión de Gabinete de esta mañana en la Casa Rosada. “Hace de policía malo en contraposición con Martín [Menem], quien hace de policía bueno”, precisó un legislador libertario sobre el rol de “Lule” en la Cámara baja. Hay otras voces, más críticas, que por lo bajo sugieren que es el interlocutor directo con Karina Milei, hermana del Presidente y a la que él llama “el jefe”.

Las negociaciones

El diálogo entre el oficialismo y el bloque de Unión por la Patria (UxP) no pasa por su mejor momento. Mientras que en LLA confirmaban la culminación de las negociaciones y aseguraban desde la mañana que la conformación de las comisiones se cerraba hoy, en la bancada presidida por el santafecino Germán Martínez negaban cualquier avance. “No definieron el número, no solicitaron integrantes, no se sabe qué comisiones y no se saben los giros [del proyecto de ley]” , señalaban.

Es que las formas poco ortodoxas de los libertarios exasperan a los legisladores que hacen culto de los procesos parlamentarios. Un experimentado diputado Pro dispuesto a brindar apoyo a las iniciativas del Ejecutivo se lamentaba en diálogo con este medio de las desprolijidades fácilmente evitables del oficialismo: “Hay formalidades que no se están cumpliendo. Están armando las comisiones sin tener los giros. Además, la convocatoria a sesiones extraordinarias no tiene que ver con los temas que trajo el proyecto ómnibus. Es muy raro todo. Mirá que yo ayudo, pero..”.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, junto a dos de los tres líderes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña

El modus operandi de LLA afecta también a propios. “Nos estamos ordenando”, argumentan en el bloque liderado por Zago, a la vez que admiten que de algunas definiciones se enteraron a través de los medios.

“Armamos las listas para conformar 11 comisiones el viernes, pero Martín está encaprichado con que la discusión del proyecto pase solo por cuatro. Hay diputados con los que hablé que pidieron que tenga 25 giros. Va a ser muy difícil”, confió a LA NACION un legislador oficialista, quien insinuó que Menem obra en función de lo dicta el Ejecutivo sin reparar en los procedimientos legislativos.

Como una forma de ordenar a la tropa, en la bancada de LLA se respetan las reuniones de bloque de los martes a las 18 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. A la de esta tarde asistió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para comentar los avances de las principales medidas de su cartera y explicar los capítulos que le conciernen del megaproyecto del Ejecutivo.

Omar Yasin, Oscar Zago, Sandra Pettovello y Pablo De la Torre durante la reunión de bloque de LLA en la Cámara de Diputados

En el Senado, Villarruel también evitó algunas formalidades y, bajo el agrupamiento no kirchnerista que logró construir, logró poner a funcionar siete comisiones a pesar de que el Frente de Todos (FdT) no había presentado a sus representantes. Por eso, esta tarde la vicepresidenta y titular de la Cámara alta emitió el decreto 1/24, complementario a los 46/23 y 47/23, dictados el viernes, por el que completó la integración de las comisiones de Acuerdos; Asuntos Constitucionales; Justicia y Asuntos Penales; Presupuesto y Hacienda; Legislación General; Relaciones Exteriores y Culto; y Asuntos Administrativos y Municipales con los senadores de la oposición.