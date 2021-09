Una comunidad mapuche pretende autorizar el ingreso a un club privado

La comunidad mapuche “Kaxipayiñ” de Neuquén advirtió hoy a los habitantes de la Villa Mari Menuco, ubicada en un territorio que forma parte de un reclamo histórico, que desde el lunes próximo no permitirá el ingreso a ese sector sin su autorización, pero esa medida quedó ante una citación judicial.

Se trata de una convocatoria a una audiencia de mediación por parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia para este viernes a las 11, informaron fuentes vinculadas al tema.

La decisión de la comunidad suma un elemento al conflicto vigente hace años con quienes administran esa villa turística, un club privado ubicado a 80 kilómetros de la capital provincial, por considerar que “la entrega de esas tierras por parte del Gobierno de Neuquén fue ilegal”.

Rolando Cerki, miembro de la comunidad y Werken (vocero) de la Confederación Mapuche zonal Xawvnko- (Confluencia) explicó a Télam que “el conflicto empieza hace muchos años, cuando el Gobierno entrega las tierras para que se hagan los lagos artificiales Los Barreales y Mari Menuco (Complejo Cerros Colorados en la cuenca del río Neuquén) y después entrega 69 hectáreas para que se construya la Villa Mari Menuco”. Asimismo, recordó que en 2015, cuatro días antes de culminar su mandato, el exgobernador Jorge Sapag “le otorgó a la villa una tenencia precaria por 364 hectáreas más y desde ese momento se convierte en el conflicto más importante con la comunidad”.

También, el vocero sostuvo que el “detonante” de este último conflicto fue un basural a cielo abierto de residuos provenientes de la villa turística. ”Lo que decidimos fue resguardar nuestro territorio y solicitar a quienes circulen por nuestras tierras para ingresar a la villa que pidan autorización, para lo cual vamos a instalar una tranquera”, señaló.

No obstante, Cerki dijo que asistirán este viernes a las 11 a la audiencia de mediación convocada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén y señaló: “Vamos a poner en pausa las acciones hasta ver los resultados”.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente provincial, Jorge Lara, expresó en declaraciones radiales: “Me llama la atención una intimidación de formar una aduana para ingresar a un club”. Además, sostuvo que “una cosa es que la comunidad marque lo que pretende y otra acreditar la propiedad”. Por último, argumentó: ”Tiene que probar que había, al 2006, ocupación pacífica, y como en ese lugar no hay ocupación pacífica no se terminó ese relevamiento; es decir, no había ocupación efectiva”.

Télam

Temas PolíticaHoy