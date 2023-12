escuchar

Un conflicto sindical mantiene paralizada desde hace casi un mes la actividad en la planta de Sol Minerales y Servicios S.A., la empresa minera más importante de Ingeniero Jacobacci. Desde la compañía señalan que el bloqueo se traduce en pérdidas de más de 200 millones de pesos.

A principios de diciembre, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) inició un bloqueo luego de que la empresa despidiera a una trabajadora sin causa. “Se le pagó toda la indemnización, como lo indica la ley. De todas formas, el gremio comenzó con este bloqueo que impide a la empresa producir. Además, hubo 20 camiones parados, que no pudieron salir de la planta por 10 días”, indicó Carlos Fernández, abogado de la firma.

A mediados de diciembre, la Secretaría de Trabajo de Río Negro dictó la conciliación obligatoria en el conflicto. “El caso de la trabajadora despedida es la punta del iceberg de otro tipo de reclamos que tenía la gremial por detrás. Fue el detonante de otras situaciones, de mala vinculación entre las partes que se venía suscitando hacía meses”, señaló en ese momento la titular de la cartera laboral, María Martha Avilez.

Y agregó: “Si bien estamos en la conciliación obligatoria y retrotrayendo las medidas, tanto las de acción que tomó el gremio, como el despido que había realizado la empresa, desde la Secretaría de Trabajo planteamos un canal de diálogo para la búsqueda de consenso y la mejora de los vínculos de las relaciones laborales hacia adentro de la empresa”.

A partir de la conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo de Ingeniero Jacobacci decidió mantener a la trabajadora fuera de la organización y solicitar el desbloqueo sindical de forma inmediata. En el DNU que impulsó esta semana el presidente Javier Milei, en el capítulo laboral, se incluye a los bloqueos como una causal de despido.

“El gremio de AOMA no acató la decisión y continuó con el bloqueo”, siguió Fernández. Luego, con la llegada de las nuevas autoridades por el cambio de gobierno, se dictó una nueva conciliación obligatoria, con reincorporación de la trabajadora despedida. La medida vence el 27 de diciembre.

“Aunque se la había echado legalmente, ella está ahora en la fábrica sin hacer ninguna tarea, esperando la próxima conciliación, que es el miércoles próximo”, afirmó el abogado de la empresa.

Asimismo, los responsables de la firma dicen que el delegado gremial “le mintió a los trabajadores, diciendo que los despidos iban a empezar a ser masivos”. Muchas personas se adhirieron entonces al paro y eso “perjudica a todos, porque verán los descuentos en sus próximos recibos de sueldo”.

Fundada en 1990, Sol Minerales y Servicios S.A. explota, procesa y comercializa minerales no metalíferos destinados a la industria, el agro y el sector veterinario. La empresa emplea a más de 200 personas en sus plantas de Moreno y Jacobacci. Ante la “desesperación” que generó el bloqueo sindical, la firma se asoció al Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab), que nuclea a 300 compañías.

“No podemos trabajar. No puede ser que no podamos despedir a una trabajadora. Desde el 2019 que no despedíamos a nadie. Se le pagó toda la indemnización, como corresponde, e igual nos bloquearon. Las pérdidas que generan son millonarias. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley”, advirtieron.