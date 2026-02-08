Una flota de autos, vuelos y la boda con Jesica Cirio: la Justicia activa el peritaje sobre los bienes de Insaurralde

Para los primeros días de marzo, la Justicia tiene previsto poner en marcha un profundo peritaje sobre el patrimonio de Martín Insaurralde que ayude a establecer si el nivel de vida del exintendente de Lomas de Zamora -caído en desgracia desde su viaje a Marbella con una modelo- se condice con sus ingresos en blanco.

El informe pericial cuenta con casi 80 puntos: abarcará autos, viajes, propiedades y hasta su casamiento con Jésica Cirio, celebrado en un lujoso club de polo de Cañuelas.

El rastrillaje fue ordenado esta semana por el juez Luis Armella, en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof por enriquecimiento ilícito y posible lavado, un expediente que se activó luego de que tomara estado público su paseo en el Mediterráneo a bordo de un yate junto a la modelo Sofía Clerici.

Sofía Clerici Instagram: @sofiaclericiok

El trabajo quedó en manos de los peritos de la Corte Suprema, que buscarán establecer si los ingresos del exjefe comunal guardan relación con sus gastos y sus bienes. Con ese norte, los profesionales revisarán los costos del viaje a España junto a Clerici -que habrían arañado los 50 mil euros-, pero también los números de todos los realizados durante los últimos 10 años, con vuelos y estadías.

También se revisarán las declaraciones juradas de Insaurralde, las compras y reformas realizadas en dos lotes del barrio Fincas de San Vicente, y los valores de una flota de autos, entre otras cuestiones.

Según pudo reconstruir LA NACION, entre los vehículos bajo examen hay dos Volkswagen Tiguan, un Audi modelo Q3, un Jeep Compass de 2017 y una camioneta tipo van, marca Hyundai, entre otros.

El peritaje alcanzará no solo a los bienes de Insaurralde, sino también a los de su anterior pareja, la modelo Jésica Cirio. El casamiento de ambos, de hecho, que fue organizado por una empresa y tuvo lugar en “La Manea Polo Club”, es uno de los elementos que estarán bajo estudio.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde, recién casados Gerardo Viercovich

Cirio deberá reconstruir su vida y patrimonio desde 2009. Se evaluarán ingresos, contratos, propiedades e incluso billeteras virtuales, confiaron a este medio fuentes del caso.

También un préstamo que le habría dado ella a Insaurralde, cercano a los 250 mil dólares, según sostuvo el propio Insaurralde en un descargo realizado en octubre de 2024, luego de que los fiscales del caso, Sergio Mola y Diego Velazco, de la Procelac, pidieran su indagatoria. Fue Insaurralde quien, en esa instancia, sugirió la realización de un peritaje, explicaron a este medio las fuentes consultadas.

Clerici y las empresas

Además, la Justicia avanzará sobre los balances de dos empresas ligadas a la familia del ex jefe comunal y sobre la modelo que lo acompañó a Marbella, Clerici.

La mujer fue quien desató el escándalo y torció la suerte política de su acompañante al publicar en redes sociales una serie de fotos ostentosas que la mostraban junto a Insaurralde a bordo del yate “El Bandido”, con champagne y relojes de lujo, surcando el Mediterráneo.

Un allanamiento a su domicilio en Nordelta complicó su situación judicial. Allí, la Policía se encontró con más de 600 mil dólares sin declarar, que fueron secuestrados.

Ahora, con el peritaje, la Justicia busca determinar si fue Insaurralde quien le dio ese dinero a Clerici. La modelo pidió a la Justicia que se lo devolviera, con la intención de entrar en el blanqueo que promovió el Gobierno de Milei. La jugada parecía encaminarse, cuando el juez anterior, Ernesto Kreplak, aceptó liberar el dinero, pero terminaría naufragando en la Cámara de Apelaciones de La Plata, que rechazó el planteo.

Martín Insaurralde

Las empresas Sasaxa Libero S.A, de los hijos de Insaurralde, Luciano y Rodrigo, y la firma Doio SRL, de Mariano Donadio, constituyen otro foco del trabajo pericial.

La primera es la titular de los dos lotes en el country bajo estudio y la segunda se habría encargado de la construcción de las viviendas. De ambas empresas se analizarán los libros contables y la actividad impositiva, además de un presunto vínculo con Insaurralde.

La propiedad de Insaurralde durante un allanamiento PFA

El procedimiento fue acordado esta semana en una reunión que sirvió para acercar posiciones entre las partes: el fiscal Diego Mola y Diego Velazco, los abogados defensores y la ONG Poder Ciudadano, querellante en la causa.

“La idea es revisar todo el patrimonio”, explicó una fuente al tanto del caso, que parte de la hipótesis de que los ingresos en “blanco” de Insaurralde no alcanzan a solventar sus viajes o propiedades.

Con el peritaje finalizado, el juez Armella estará en condiciones de definir si llama en indagatoria a Insaurralde.