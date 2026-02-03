Acuerdan un amplio peritaje sobre los bienes de Insaurralde para determinar si hubo enriquecimiento ilícito

Durante cuatro horas, todos los abogados relacionados con la causa en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, a sus familiares, a Jésica Cirio y a su “acompañante de viajes” Sofía Clérici acordaron realizar un amplio estudio patrimonial sobre todos sus bienes en este expediente en el que se investigan si hubo delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Los letrados, citados por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, acordaron realizar 83 puntos de pericia sobre los bienes de Insaurralde, de Cirio, de familiares y de Clerici, a pesar de que no haya constancias documentales de sus ingresos. Tampoco recibos, ni tributos a la AFIP, que no contempla su actividad laboral.

No obstante, en el peritaje se averiguará sobre el origen de los 600.000 dólares que le secuestraron, para determinar si le fueron aportados por Insaurralde.

Así se ve el Bandido 90, el yate que alquiló Martín Insaurralde. (Foto:https://marbellaboatcharter.com)

El estudio lo realizarán los peritos de la Corte, luego de una discusión que llevó algunas incidencias, ya que en un principio el tribunal pretendió que el estudio lo hiciera la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El trabajo comenzará el 3 de marzo y hay ánimo de que la tarea sea expeditiva, por lo que podría durar de tres a cuatro meses, dijeron fuentes del caso a LA NACION.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde, cuando eran pareja ARCHIVO

Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de 250.000 dólares que habría hecho Insaurralde a Cirio, y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.

Sofía Clerici Instagram: @sofiaclericiok

También se va a analizar cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido, mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.

Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permitan costearlos. Asimismo se analizará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente donde vivió con Cirio y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.

“Fue un avance muy interesante” dijo una fuente de la investigación, que además estaba muy satisfecho de que tras cuatro horas de audiencias las partes hubieran llegado a un consenso sobre los puntos a analizar.

Participaron en el encuentro el juez Armella, el fiscal Sergio Molla y los abogados Fernando Enrique Pinto y Nicolás Hilario Maciel por parte de Insaurralde; Claudio José Caffarello y y el contador Alejandro Rosenfeld, por Jésica Wanda Cirio; el abogado Martín Juan Larralde, por Sofía Clérici; el letrado Juan José Oribe, por Víctor Donadio; y el abogado Tomás Brady, de Poder Ciudadano.

En representación de la Unidad de Información Financiera participaron Marianela Celia Teich y Victoria López Lucesoli. También tomaron parte la fiscalía, empleados de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la contadora María Eleonora Feser, en su calidad de perito contadora oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.