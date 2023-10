escuchar

Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, amparó este martes la decisión del presidente Alberto Fernández de firmar un decreto para que la exjueza Ana María Figuera retome sus funciones en la Cámara Federal de Casación Penal. “Nosotros estamos cumpliendo con la Constitución”, sentenció en declaraciones televisivas, momentos después de que el Jefe de Estado ratificara con una firma el acuerdo al que había llegado el Senado para la continuidad de la exmagistrada.

“La Constitución establece la posibilidad de designar jueces. Una vez que cumplen 75 años, para permanecer en el cargo, necesitarán de un nuevo acuerdo y una nueva designación. Lo que hizo el Gobierno fue mandar un pedido de acuerdo en plazo antes de que [Figueroa] cumpliera los 75 años, que terminó aprobándose y se acaba de designar ”, explicó Ibarra para defender el accionar de Fernández -que podría llevar a que la exjueza mantenga su cargo por cinco años más-.

Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Argentina Santiago Filipuzzi - LA NACION

Acto seguido, la funcionaria clave del Presidente mostró “diferencias” en el trato de la Corte Suprema para con otros jueces. “Hubo casos anteriores como el caso de la Dra. Mora, que cumplió años en septiembre u octubre del 2020, siguió en funciones y, en el 2021, se le dio el acuerdo y volvió a ser designada. Entonces, las normas tienen que regir para todos. No hay que tener doble estándar. Si es para la Dra. Mora, a quien no conozco, es para la Dra. Figueroa, para el Dr. Fulano o el Dr. Mengano”, sentenció, en una entrevista que dio a A24.

Para Ibarra, “no puede ser que un juez cese a los 75 años el mismo día del cumpleaños y el otros siga hasta dar acuerdo”. “Esto no puede pasar. De ser así, no sabemos con qué reglas jugamos. Si un juez me gusta, miramos para el otro lado y que siga funcionado. Si uno no me gusta, que cese.”, sumó la titular de la Secretaría Legal y Técnica.

Más tarde, ahondó en las facultades que tiene Alberto Fernández y la Corte Suprema, y resaltó algo “increíble”, en una clara crítica hacia el Tribunal Supremo.

Ana María Figueroa, exjueza de la Cámara Federal de Casación Penal Fabián Marelli - LA NACION

“El Presidente tiene ciertas facultades según la Constitución. No puede hacer cualquier cosa. La Corte lo mismo. Ahora, ¿cómo terminan los jueces su mandato? por jury de enjuiciamiento, por renuncia o después de cumplir los 75 años si no se llegó a ningún acuerdo. Lo increíble acá es que por un acto administrativo, que no encontramos que la Corte tenga esa facultad, ellos decidieron jubilar a una jueza. Creo que no es más que una decisión incorrecta” , disparó.

Sobre el final del diálogo televisivo, Ibarra continuó con la mención de casos de juristas que desempeñan un rol en la Corte Suprema a pesar de su avanzada edad. “Tuvimos hasta un juez de la Corte de 97 años [Carlos Fayt], tenemos jueces de mucha cantidad de años que siguen cumpliendo funciones y sus acuerdos llegaron mucho después de cumplir los 75. Con la juez Figueroa, dijeron ‘esto no’. Esto no se hace”, resaltó una vez más. Y terminó negándose a hablar de cuál será la reacción de la Corte al decreto.

LA NACION