Una locomotora y tres vagones con 600 toneladas de carbón descarrilaron cuando iban al puerto

EL CALAFATE.- Una locomotora y tres vagones de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarrilaron ayer durante el traslado de carbón de Río Turbio a Punta Loyola. Ahora, el gobernador Claudio Vidal sostiene que en el lugar apareció un elemento que no debía estar sobre la vía y la empresa denunciará el caso ante la justicia federal.

“Lo que pasó en YCRT es grave y tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el gobernador a través de sus redes sociales, en alusión al incidente que involucró a una formación que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón. Según el gobernador, el hecho ocurrió justo cuando YCRT comenzaba a recuperar capacidad de transporte y buscaba cumplir compromisos comerciales.

Vidal, quien fue el primero en dar a conocer el hecho a través de sus redes sociales, dijo: “Los trabajadores que iban en la locomotora están fuera de peligro. Eso es lo más importante”. Advirtió que hay elementos que aumentan la preocupación oficial sobre el incidente.

Según detalló, en el lugar del descarrilamiento fue encontrado “un elemento extraño, vinculado a material ferroviario antiguo, que no debía estar sobre la vía”. Además, indicó que se detectaron marcas en el sector donde ese elemento habría impactado antes de que la formación se saliera de los rieles.

Vagones de YCRT descarrilados entre Río Turbio y el puerto de Punta Loyola YCRT

El gobernador recordó que el tramo en cuestión había sido revisado pocos días antes. En ese contexto, planteó que no puede descartarse ninguna hipótesis y que hay que establecer “cómo llegó ese elemento hasta allí, qué responsabilidad tuvo en el descarrilamiento y, fundamentalmente, si existió algún tipo de intervención deliberada”.

Confirmó que la empresa estatal intervenida presentará una denuncia penal ante la justicia federal de Río Gallegos y que solicitará un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que se determine técnicamente qué ocurrió. Si bien la empresa es nacional, el actual interventor fue designado en el cargo a partir de un acuerdo entre el actual gobernador y el gobierno nacional.

Vidal insistió en que el hecho se produjo justo cuando la empresa comenzaba a recuperar capacidad de transporte y avanzaba en el cumplimiento de compromisos comerciales que, según indicó, significan producción, ingresos y trabajo para Santa Cruz.

En esa línea, lanzó una advertencia: “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que vamos a defender a nuestros trabajadores, nuestro carbón y el futuro productivo de Santa Cruz”.

El interventor Pablo Gordillo dijo, en diálogo con LU14, que se había realizado una corrida en las vías y estaban en condiciones, y lamentó que el incidente atrasara el cumplimiento del contrato actual de venta de carbón. “Habíamos hecho un repaso de la vía hace cuatro o cinco días y estaba todo bien, normal. Nos llama la atención lo que ocurrió”, afirmó.