Son horas intensas para Javier Milei. El cambio de escenario tras el resultado electoral, que se tradujo en un rápido acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, obligó al candidato de La Libertad Avanza a transitar por un estrecho desfiladero en su camino hacia el balotaje del 19 de noviembre. Mientras sobre el tablero se acomodan las piezas de Juntos por el Cambio, el desafío del libertario parece limitarse a un objetivo concreto: amigarse con las prácticas de la política tradicional, pero sin perder la efervescencia que lo llevó a alcanzar el 30% de los votos.

Desde el lunes pasado, Milei hizo todos los deberes en vistas de cumplir ese cometido. En sus primeras apariciones públicas en LN+, el economista se mostró en un semblante llamativamente apocado, alejado de los exabruptos por los que había sido criticado en el pasado. Pero todo pareció cambiar este jueves. Su participación en A24 no dejó indiferente a la opinión pública: llamó la atención su forma vehemente de expresarse y algunos de sus gestos, que por momentos distaron de los que suele exhibir.

En La Libertad Avanza negaron a LA NACION que hayan existido repercusiones de lo sucedido puertas adentro del espacio. El propio candidato a presidente se hizo eco de las críticas que le llovieron desde distintos ángulos. “La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco”, fue el descargo de Milei en su cuenta de X, en un mensaje que incluyó dardos implícitos contra Sergio Massa, su adversario en el balotaje del próximo 19 de noviembre: “Al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato”.

Es que, durante la transmisión en vivo, el libertario se había mostrado ofuscado al punto de cortar en seco el diálogo con el conductor del ciclo, Esteban Trebucq, para quejarse del “murmullo” que se escuchaba detrás de cámara. “Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando”, fue la advertencia de Milei ante el periodista, que pidió silencio en el estudio y luego le dijo: “Después fuera del aire te explico”.

“Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, argumentó el dirigente de La Libertad Avanza, mientras miraba de forma intermitente a los camarógrafos, revoleaba los ojos y hacía gestos con las manos. “Es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, insistió.

Pero en las redes sociales no solo se viralizó el momento de su enojo por los ruidos , que luego se supo que tuvo que ver con una medida gremial del Sindicato Argentino de Televisión (SAT). También se compartió un fragmento de la entrevista en el que Milei grafica, a través de una curiosa imagen, el alcance que tuvo el meme que publicó en X luego del apoyo que le diera Patricia Bullrich, en el que se ve a un león abrazado a un pato. “Así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que esos miran a la señorita por Internet, yo estoy en el medio de sus sábanas”, deslizó, críptico, el libertario.

La reacción de muchos usuarios fue implacable. Uno de los que se expresó con más ímpetu acerca del reportaje de Milei en A24 fue la cantante Érica García, quien no dudo en salir a dar su opinión. “Yo no puedo apoyar el estado de salud que vi anoche”, escribió en la red social X. El libertario recogió el guante y subrayó un dato curioso: el mensaje de la artista fue replicado por otras cuentas, pero con exactamente las mismas palabras. “¿Se puede ser más claro?”, apuntó, dando a entender que se trataba de un ataque orquestado en su contra.

¿Se puede ser más claro? pic.twitter.com/J1kFwyjPIo — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2023

“A ustedes les parece que con todo lo que vengo tuiteando tienen que dudar de mi porque a un troll del partido que sea (porque están los 2 operándose) decide copiar mi tui (sic) Por qué no dudan de los asesores de Milei que lo están destruyendo?”, fue la respuesta de García, que hasta este viernes era una activa simpatizante de Milei. “La entrevista fue la última gota pero no fue lo único, es una seguidilla de cosas”, agregó la cantante en otro mensaje.