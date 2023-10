escuchar

El escenario abierto tras las elecciones generales colocó a Javier Milei en otro casillero de cara al balotaje del 19 de noviembre. No solo porque su discurso viró hacia otro ajeno a la de sus más violentas diatribas contra la “casta”, al levantar la bandera del antikirchnerismo. Las nuevas coordenadas empujaron al candidato de La Libertad Avanza hacia un terreno que nunca reconoció como propio: el de la “rosca”. “Se tiene que hacer político a la fuerza” , desliza una fuente del espacio libertario, donde dan por hecho que con la mera delegación de esa tarea ya no alcanza para mantenerse en la carrera presidencial.

Un hito en ese sentido fue la reunión que encabezó Milei con los legisladores nacionales electos de su fuerza política, que tuvo lugar en el Hotel Libertador, convertido en su flamante búnker de campaña. Se trató de un cónclave en el que el libertario inicialmente no tenía previsto estar, pero que le sirvió para despejar las dudas que se sembraron entre los potenciales diputados y senadores a partir de su acercamiento a la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Sobre todo, debido a los rumores, luego desmentidos por La Libertad Avanza, que aseguraban que Milei estaría dispuesto a ofrecerle a Mauricio Macri buena parte de su eventual gabinete con tal de asegurarse el apoyo del expresidente.

Javier Milei este jueves durante una recorrida en el barrio porteño de Villa Ortúzar

“Hicimos una pequeña exposición de cada una de las provincias, analizamos los resultados y Javier se expresó acerca de cómo vamos a continuar las líneas de trabajo”, relató uno de los presentes a LA NACION, quien aseguró que “muchos ya se conocían, pero otros no”. A la reunión en la ciudad de Buenos Aires fueron invitados todos los diputados y senadores electos “que pudieron llegar”: Marcela Pagano, Lilia Lemoine y Juliana Santillán, de la provincia de Buenos Aires; el tucumano Ricardo Bussi, el chubutense César Treffinger, el formoseño Francisco Paoltroni, la rionegrinas Lorena Villaverde y Nadia Márquez, y el puntano Bartolomé Abdala, entre otros.

Al unísono, los futuros legisladores negaron que hayan existido momentos de tensión durante el encuentro, una versión que se había esparcido como aceite en la tarde del miércoles. Además de Milei, quienes prestaron su oído a lo que los representantes de las provincias tenían para decir, fueron el conductor de la “ambulancia” política, Guillermo Francos, y el responsable de la fiscalización y virtual ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, dos figuras de extrema gravitación en el esquema de La Libertad Avanza.

Francisco Paoltroni (Formosa), Bartolomé Abdala (San Luis), Ivana Arrascaeta (San Luis), Juan Carlos Pagotto (La Rioja)

“Ego en caja”

Durante toda la campaña, el referente de La Libertad Avanza administró su centralidad y ejerció en forma radial ante cada una de las figuras de su fuerza política. La llegada directa a su persona se convirtió en un activo crucial y motivo de vanidad entre los dirigentes que conforman las distintas tribus libertarias. Sin embargo, de cara a lo que viene, muchos coinciden en que Milei debe dejar atrás su rol de economista técnico, para erigirse en un líder político capaz de darle organicidad a un espacio en el que abundan los “librepensadores”.

El rápido acuerdo electoral de Milei con Bullrich, sellado el martes pasado en la casa de Macri, le permitió al dirigente libertario fugar hacia adelante. “Siempre es bueno tener el ego en caja” , sostuvo en una entrevista con LN+, palabras que demuestran que el inesperado segundo lugar obtenido en las elecciones generales del domingo fue tanto un golpe como un baño de realidad.

Javier Milei fue entrevistado en LN+ por Jonatan Viale Captura de video

Hasta esta semana, el libertario no se mostraba interesado en digitar las intervenciones públicas de sus compañeros de partido. “Los liberales no somos manada”, repetía cada vez que se lo cuestionaba por no inmiscuirse en temas que, aducía, formaban parte de las opiniones personales de otros miembros del espacio. Pero esa libertad de acción parece haber quedado atrás: hoy por hoy, los únicos que salen a hablar en los medios en nombre de La Libertad Avanza son Guillermo Francos, Victoria Villarruel y la diputada electa por la ciudad de Buenos Aires Diana Mondino.

En la fuerza libertaria reconocen que los episodios previos a las elecciones, protagonizados por la por entonces candidata a diputada Lilia Lemoine (“No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener”) y por el economista Alberto Benegas Lynch (h), que durante el cierre de campaña en el Movistar Arena dijo que habría que romper relaciones con el Vaticano, pudieron haber ahuyentado votos que engrosaron al oficialista Sergio Massa.