Uno de los jefes de la CGT sostuvo que “están dadas las condiciones” para un paro general

Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT, confirmó que la central obrera definirá en una reunión, este lunes, la fecha en la que realizará un paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que tuvo media sanción del Senado la semana pasada. Según el sindicalista (líder del gremio de trabajadores del vidrio), “están dadas las condiciones” para convocar a la huelga.

La CGT tendrá este lunes una reunión “urgente” de su consejo directivo. El encuentro iba a realizarse a mediados de la semana, pero se adelantó. Jerónimo dijo a Radio 10 que la cumbre tiene “carácter de urgencia para analizar el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados “ y definir “la fecha de un paro nacional, al considerar que existen condiciones políticas y consensos sindicales suficientes para avanzar en una medida de fuerza”.

“Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, afirmó Jerónimo, que asumió la conducción de la CGT el año pasado, junto a Jorge Sola (seguros) y Octavio Argüello (camioneros).

Incidentes la semana pasada, durante el debate de la reforma laboral en el Senado [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La reunión de la cúpula cegetista comenzará a las 11 y será virtual. Dentro de la central conviven posturas dialoguistas y de confrontación plena contra el Gobierno. Los dialoguistas apuestan por incluir cambios en el texto de la ley hasta último momento y valoran que se haya excluido del proyecto la eliminación de la cuota solidaria; los confrontativos alientan el paro y mastican bronca por ítems como el que brinda la posibilidad a los empleadores de pagar un porcentaje del salario durante las licencias laborales.

El apuro de los jefes sindicales se debe a que sospechan que el oficialismo intentará un movimiento rápido para concretar la sanción de la ley en la Cámara de Diputados. Se especula con que el proyecto sea tratado en el recinto de la Cámara baja el jueves, luego de pasar por comisiones y obtener dictamen favorable el miércoles. El paro podría coincidir con el día del tratamiento de la ley. En caso de concretarse, sería el cuarto paro general de la CGT contra el Gobierno.

Para el triunviro de la CGT, con la reforma laboral “se promueve la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos y conquistas históricas”. Añadió que la ley que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei es “la más regresiva y perjudicial de las últimas décadas, incluso por encima de procesos de apertura económica previos”.

Entre los puntos de la reforma que cuestionó, Jerónimo señaló la posibilidad de que los empleadores abonen un porcentaje del salario (del 75% o 50%) ante licencias laborales. Sostuvo que la medida es “una locura”, con “impacto directo en derechos adquiridos en materia de salud laboral”.