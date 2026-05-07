Axel Kicillof desembarca en Córdoba, el distrito más antikirchnerista del país

CÓRDOBA.− Axel Kicillof, quien está visitando distintos puntos del país con el objetivo de un armado para una posible candidatura presidencial, llega este viernes a Córdoba. Es su desembarco en un distrito claramente antikirchnerista y lo hará acompañando al sindicalista Héctor Daer, extriunviro de la CGT y líder de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa).

Ambos cerrarán el congreso de Fatsa en La Falda y, por la tarde, el gobernador presentará su libro De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico, en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional.

Kicillof en Córdoba, junto a la diputada camporista Gabriela Estévez, en 2020, antes de la fractura con la tropa de Máximo Kirchner

En esta visita, que le servirá a Kicillof como termómetro del clima político en una provincia en la que La Libertad Avanza se impuso en las presidenciales y en las legislativas del año pasado, no habrá encuentro con el gobernador peronista Martín Llaryora que está en la Expo San Juan Minera 2026, donde compartió una reunión con el ministro del Interior Diego Santilli y sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y, el anfitrión, Marcelo Orrego. No fue parte de la foto ni del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que también está en San Juan.

Desde Córdoba y La Plata aseguran que hay “diálogo” entre Kicillof y Llaryora, pero el vínculo no va más allá de esos contactos.

En el encuentro sindical de La Falda, además de Daer, se espera la visita de uno de los secretarios generales de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros). Hace poco más de una semana Kicillof recibió, junto a su ministro de Trabajo, Walter Correa, a Hugo Moyano y su hijo homónimo y a Arguello. Su participación en el acto de Fatsa es una nueva señal hacia la CGT, después las críticas de Máximo Kirchner a la central obrera tras el acto por el 1° de mayo.

Que no haya un cruce con Llaryora es esperable, porque el cordobesismo se cuida de mantener la distancia con el peronismo kirchnerista. Pero tampoco lo habrá con Natalia de la Sota, quien rechaza las versiones −que circulan en Córdoba− sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial con el bonaerense.

Llaryora, en San Juan, con Santilli y otros gobernadores no verá a Kicillof.

En esta provincia, Kicillof firmará un convenio con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, que incluirá aportes para las 25 sedes del Pre-Cosquín en Buenos Aires y un proyecto de esculturas folclóricas en la ribera del río Cosquín, que contempla la inclusión de una estatua de Atahualpa Yupanqui.

Cardinalli adelantó que, además, habrá una charla sobre la realidad económica y política, en la que él aportará su visión desde el interior. “No es un acto político”, precisó.

También habrá un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con la UTN para trabajos conjuntos entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial, forestal y minera con las chacras experimentales bonaerenses. Se sumarán diez convenios con el Ministerio de Gobierno bonaerense para el dictado de carreras universitarias en el marco del programa Puentes. El rector de la UTN es Rubén Soro, reelecto el año pasado en el cargo, de larga militancia peronista y exdecano de la regional Córdoba.

Por la tarde, Kicillof disertará sobre el libro que escribió en 2010, en el que “propone recuperar la discusión sobre el lugar del Estado, el mercado y las decisiones políticas en la organización de la sociedad”.

En la presentación que hizo días atrás en Madrid, añadió: “En un mundo en el que muchas medidas económicas todavía no tienen una teoría que las explique y vuelven debates que parecían saldados, el desafío es pensar de nuevo qué rumbo tomar frente a estos cambios, con herramientas propias y sin perder de vista que el objetivo es la felicidad del pueblo”.