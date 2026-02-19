Uno por uno: el mapa de gobernadores que ayudaron al Gobierno para avanzar con la reforma laboral

Con la asistencia de seis gobernadores, en su mayoría de extracción peronista, el oficialismo logró abrir el recinto de Diputados para avanzar con su reforma laboral.

Consiguió 130 legisladores sentados en sus bancas a partir de la asistencia de los diputados que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

Salvo Orrego, que actualmente lidera el partido provincial Producción y Trabajo −aunque inició su militancia en el peronismo−, el resto de los mandatarios integran diferentes vertientes del PJ. Se trata, además, de gobernadores que en el pasado fueron beneficiados con aportes discrecionales desde el Tesoro Nacional.

Diego Santilli se reunió con gobernadores para acercar posiciones respecto a la Reforma Laboral. Estuvieron presentes Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en la Casa de Salta.

A Jalil lo premiaron, además, con el traspaso a la provincia norteña de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Se trata de una cuantiosa caja que retiene el 60% de las utilidades netas de las millonarias inversiones en reservas de oro, plata y el estratégico litio. De hecho, el hermano del gobernador, Fernando Miguel Jalil, es el actual presidente de la entidad.

La reforma de la Ley de Glaciares también es una zanahoria para este compendio de gobernadores, que podrían recibir millonarias inversiones mineras al acotar las zonas protegidas por la norma. Es un incentivo que tienta sobre todo a Orrego, quien gobierna en la mayor reserva de cobre del país.

Como parte de la agenda entre Nación y las provincias, participé en una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, @madorni; el ministro del Interior, @diegosantilli; y el gobernador de Catamarca, @RaulJalil_ok.



Dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y sobre el proyecto de… pic.twitter.com/8UketA8Qiu — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) December 11, 2025

Todo ello explica la asistencia perfecta de los referentes provinciales. Cuatro misioneros: Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa; tres salteños: Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega; tres catamarqueños: Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot; tres tucumanos: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera; dos sanjuaninos: Nancy Picón y Jaime Quiroga; y un santacruceño: José Garrido.

En total, estos mandatarios provinciales suman 16 diputados determinantes para inclinar el fiel de la balanza hacia un lado o el otro. Sin ellos, el oficialismo no hubiese podido iniciar la sesión.

El resto de los bloques que acompañaron al gobierno fueron la UCR, Pro y el MID. También hubo un solo representante de Provincias Unidas: el rionegrino Sergio Capozzi, que se diferenció de su bloque y sumó su aporte al quorum. Capozzi es un exdiputado de Pro que dio el salto a Provincias Unidas con una mirada más enfocada en una puja territorial.

Con la huelga general convocada por la CGT, la paralización del transporte asomó como un obstáculo adicional para garantizar la presencia de todos. De hecho, ningún libertario negó que hayan mandado autos a buscar legisladores para blindar la sesión.

Marcha por el Paro Nacional debido al tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso Nacional Nicolás Suárez

Pese a este gesto inicial, algunos de estos mandatarios todavía no garantizan su apoyo a algunos puntos del texto. “Los números están justos”, señalaron en el oficialismo. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a la Anses, no está asegurado. Tampoco el apartado que propone derogar una serie de estatutos profesionales.

Ningún diputado de Unión por la Patria (UP) ni de la izquierda contribuyeron al quorum. Fueron los primeros en levantar la voz para cuestionar la hoja de ruta de la sesión propuesta por el oficialismo: un debate limitado de tiempo y oradores.

Desde el centro político, el interbloque Unidos, conformado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, tampoco decidieron contribuir para iniciar el debate.

No obstante, tres cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora se ausentarán hoy. Son Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Juan Schiaretti. Su faltazo ayuda al Gobierno a imponerse en votaciones ajustadas: baja el umbral para llegar a la mayoría y reduce el margen de la oposición.