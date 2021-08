Uno por uno, quiénes son los invitados al cumpleaños de Fabiola Yañez que incomodan al Gobierno

Fueron nueve las personas que ingresaron al chalet de la Quinta de Olivos la noche del 14 de julio del año pasado, cuando festejó su cumpleaños la primera dama Fabiola Yañez y regían las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus. Ese evento es el que más incomoda al Gobierno porque aún no logró justificar debidamente la presencia de los invitados en plena cuarentena.

Allí estuvieron Sofía Pacchi, Emmanuel López, Federico Abraham y Carolina Marafioti. También asistió al cumpleaños el actor Fernando Consagra, y cuatro jóvenes que tienen amistad con Yáñez en Instagram: Santiago Basavilbaso (30 años), Florencia (32) y Rocío Fernández Peruhuil (28), y Stefanía Domínguez (29 años). Según los registros oficiales de ingresos y egresos, llegaron a las 21.30 y se retiraron, todos juntos, a la 1.47 del día siguiente. Muchos de ellos trabajan en el cuidado de la imagen de la primera dama y otros son amigos de ella. Esa noche no estuvo Chien Chia Hong, pareja de Pachi, quien obtuvo contrataciones millonarias con el Estado.

Sofía Pacchi

Pacchi es una exmodelo y actriz que tiene relación desde hace tiempo con Fabiola Yáñez. Sus numerosas visitas a la Quinta de Olivos fueron las primeras en ser difundidas y fue denunciada junto al Presidente en un expediente judicial que ya tiene las primeras medidas en curso. Pacchi fue contratada por el Estado y percibía el año pasado un sueldo de 77.308 pesos como asistente especializada de Comunicación y Protocolo.

Sofía Pacchi Twitter

Emmanuel López

Es conductor de televisión, locutor, amigo y asesor de Fabiola Yañez. Fue contratado por la Subsecretaría de Gestión Institucional como asesor de la primera dama, por un sueldo de 87.591,62 pesos. Quedó involucrado en la causa judicial que abrió el fiscal federal Ramiro González, junto con el presidente Alberto Fernández y la pareja de Pacchi, Chien Chia Hong.

Emmanuel López, Fabiola Yañez y Fernando Consagra

Fernando Consagra

Es actor de teatro, modelo publicitario y está en pareja con López. Es otro de los que es investigado por el fiscal González por haber estado en una reunión social en plena cuarentena.

Federico Abraham

Es el peluquero y colorista de Fabiola Yañez. Además suele atender a celebrities en la peluquería The Room. Según los registros a los que accedió LA NACION, ingresó 36 veces a la Quinta de Olivos y participó de los festejos de cumpleaños de la primera dama.

Carolina Marafioti

Es la estilista personal de Fabiola Yañez desde que Alberto Fernández asumió como presidente, y trabaja también con personalidades del mundo del espectáculo. Ingresó 23 veces a Olivos, según los registros oficiales.

Stefanía Domínguez

Es abogada y “health coach”. Publicó un descargo en su cuenta de la red social Instagram, en la que dijo que es amiga de Yañez desde el año 2014, y aclaró que no tiene ningún cargo en el Gobierno. “Entiendo que estén utilizando esto por temas políticos que no entiendo ni me interesan”, dijo Domínguez.

Florencia Fernández Peruilh

Es abogada y agente inmobiliaria. Tiene 35 años y es amiga de Fabiola Yañez.

Rocío Fernández Peruilh

Es amiga de Fabiola Yañez, tiene 28 años y trabaja como agente inmobiliaria.

Santiago Basavilbaso

Tiene 30 años y también participó en la celebración del cumpleaños por ser amigo de Fabiola Yañez.

