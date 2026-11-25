Mauricio Macri subirá otra vez a escena con la presentación de un documental de Pablo Racioppi sobre la gestión del expresidente entre 2015 y 2019. Este martes se difundió el tráiler en el que Macri es entrevistado y lanza una frase que analiza cómo es gobernar. Parece hacer alusión a la actualidad también. “¿Ustedes creyeron que ésto iba a ser fácil?“.

El documental se llama “La Tarea Conjunta” y fue dirigido por Racioppi. Según pudo saber LA NACION, se presentará el 1° de diciembre en La Rural ante más de 1000 invitados, entre los que estará la cúpula del Pro y la militancia, empresarios y otras figuras junto a la sociedad.

Luego de la palabra de Macri, entran en escena un compilado de imágenes de las protestas por la reforma jubilatoria de 2017 en las adyacencias del Congreso, donde diversos grupos se enfrentaron con la policía con piedrazos y gases lacrimógenos.

La palabra de Macri en un avance del documental del Pro

“También descubrí algo que no había aprendido”, dice. El tráiler dura 46 segundos y la otra aparición de Macri se da justo en la mitad, cuando una cámara lo toma de espaldas y puede verse al líder del Pro sentado frente a una pantalla de cine.

Desde ese momento, se reproducen las marchas del “Sí se puede” del 2019 -foco central del material audiovisual-, con las que el Pro buscó instalar la posibilidad de imponerse en la elección presidencial que finalmente terminó coronando a Alberto Fernández. Más tarde, la imagen se funde a negro y aparece otra inscripción con letras blancas: “Sostener la democracia necesita algo más que un Gobierno”.

“El documental aborda los desafíos que enfrentó la gestión de Macri, la importancia de contar con instituciones sólidas y el valor del apoyo ciudadano”, explicaron desde Pro. El expresidente acompañó varias de las iniciativas de Javier Milei y cuestionó otras. En un acto en Olivos, en mayo de este año, Macri había dicho que su partido está para “cuidar el cambio, para completarlo”. Esa frase la lanzó tras un cuestionamiento de Pro a Milei por mantener en su cargo a Manuel Adorni, que hasta ese momento no había presentado la renuncia. “Si el Pro calla, lo que logramos es que el populismo avance”, consideró el expresidente en aquel acto de Olivos.

De cara a las elecciones, Macri dio hasta ahora dos señales de que busca participar de la discusión: avaló a Hernán Lacunza como precandidato a presidente y aunque no lo dijo explícitamente, a Fernando de Andreis a la jefatura de Gobierno, en medio de la tensión interna de Pro con su primo Jorge. De Andreis, exsecretario general de la Presidencia de Macri, dijo la semana pasada que no descartaba competir incluso con Jorge Macri en una interna.

El Pro y la reforma electoral

Mientras tanto, Macri dio su aval para suspender las PASO, en sintonía con lo que pedía el oficialismo. “Acompañamos la suspensión de las PASO”, informó Pro en un comunicado, publicado en la cuenta oficial que el partido tiene en X.

El comunicado del Pro sobre la reforma electoral

El partido que lidera Macri también se expresó a favor de la incorporación de Ficha Limpia -un reclamo partidario de larga data- y de la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur.

“Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”, se lee al cierre del anuncio.