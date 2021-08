“Vacunado VIP”: María Eugenia Vidal cuestionó le elección de Jorge Taiana como ministro

Bastó un día para que la oposición recordara que el flamante ministro de Defensa, Jorge Taiana, había sido uno de los vacunados VIP. Fue María Eugenia Vidal, hoy precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, quien trajo a escena el episodio.

“Me sorprende, más allá del nombre, que alguien que haya sido un vacunado VIP sea nombrado ministro del Gabinete. Eso quiere decir que el mensaje que nos está dando el Presidente es que la vacunación VIP no importa”, dijo Vidal, en LN+, consultada por la designación del nuevo titular de la cartera de Defensa.

“Es una forma de ser, porque no es un hecho aislado la vacunación VIP. Se dio en todo el país, vimos, en las redes sociales, chicos jóvenes, cuando nuestros abuelos y padres estaban esperando vacunarse. Y muchos funcionarios y sus padres siendo vacunados. En el medio, pasa lo de Olivos, las visitas que no se pueden explicar. Hay una doble moral: una lo que te digo a vos que tenés que hacer y otra lo que vos tenés que hacer”, agregó.

“Esto es el mundo del revés”, planteó la exgobernadora bonaerense para describir el desempeño de parte del Gabinete de Santiago Cafiero. “Tenemos un ministro de Educación que, desde que arrancó la pandemia, dice que los chicos no tienen que ir a la escuela. Una ministra de Seguridad que defiende que se liberen presos. Y un ministro de Desarrollo Económico que prohibió la exportación de carne. ¿Y quieren manejar la Hidrovía?”, criticó, en referencia a la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cedida por un año a la Administración General de Puertos (AGP).

Vidal le dedicó unas palabras a la también precandidata a diputada Victoria Tolosa Paz, por su voluntad impositiva de aplicar una “presión más fuerte sobre las grandes empresas”. Dijo: “19 impuestos en el último año y medio... ¿Cuántos impuestos más quieren crear? Pero, además, que el sector privado genere trabajo. El 40% de la pobreza, los planes de los que vemos en la 9 de Julio no se van a resolver si no es con trabajo. Los que generan trabajo genuino, real, formal, son las empresas y el sector privado, desde la más grande a la más chica”.

Además, Vidal cuestionó la propuesta del Presidente de “hacer de internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas”, medida alineada con el DNU 690, firmado el año pasado, en el que el mandatario declaró públicos internet, telefonía y televisión paga.

“Ahora nos proponen que internet sea público. El 70% de este país tiene cloaca, el 30% restante, no. Pasaron décadas, gobernaron, y todavía hay dos de cada 10 argentinos que no tienen agua potable. ¿No pueden hacer eso y les quieren llevar internet? Quiero un Estado que me garantice lo básico”, disparó la precandidata a diputada nacional.

Vidal hizo una pausa para reconocer errores tanto de su gestión en la Provincia como del mandato de Mauricio Macri. “Nosotros siempre nos hicimos cargo e hicimos nuestro mea culpa durante nuestro gobierno”, planteó.

Y luego agregó: “Hay cosas que decididamente estaban mejor y no se discutían. Una es esta: nosotros entendíamos un país con un sector privado invirtiendo y generando trabajo. Nos abríamos al mundo para eso. Pasamos de la foto del G20 a la política exterior de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

