Pese a los planteos de Pfizer, el oficialismo no modificará la ley de vacunas

Pese a los planteos del laboratorio Pfizer, que confirmó que el marco contractual vigente en la Argentina no es compatible con las condiciones de la empresa para cerrar un acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19, el oficialismo descartó que avance en una modificación de la ley de vacunas .

“Con el marco normativo que hoy contamos, tenemos para las personas mayores de edad vacunas de alta calidad y seguridad que son suficientes. La oposición presentó una iniciativa de modificación (de la ley), a nosotros nos parece que no es necesario por el momento”, sostuvo el diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

“Estamos dispuestos a hacer todo lo que haga falta desde el Congreso para salvaguardar la vida de los argentinos. Hoy con el marco legal vigente podemos vacunar a todos los argentinos salvo a aquellos menores de 18 años. Pfizer cuenta con una ventaja competitiva en ese nicho. Pfizer no acepta por el momento el marco legal que les ofrecemos y se está discutiendo. Si hace falta cambiar, hacer una ley particular para este grupo de edad (menores de 18 años), no tenemos problema”, agregó Yedlin.

Desde el oficialismo insistieron que “no habrá una ley especial para Pfizer”. “El Poder Ejecutivo no la pide, tampoco la pidió el laboratorio”, insisten en la cúpula del bloque del Frente de Todos.

Exposición

El gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, indicó durante su exposición en la Cámara que Diputados que hoy el marco legal no es compatible con algunos de los aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer. Precisó, además, que el laboratorio no participó del diseño de la norma que confiere indemnidad a los laboratorios productores de vacunas, aprobada por el Congreso en octubre del año pasado.

Vaquer indicó que el 11 julio del año pasado el laboratorio firmó un acuerdo de confidencialidad con el gobierno argentino, en el que compartieron las condiciones para la firma de un eventual acuerdo. El 25 de ese mes se realizó una primera oferta comercial que fue formalizada ante el Gobierno dos días después.

“En este contexto se ofrecieron al Gobierno 13,2 millones de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre del 2020. Después hubo una segunda oferta que fue realizada el 1 de octubre. En ese sentido, entiendo que la ley (de vacunas) fue publicada el 6 de noviembre (en el Boletín Oficial)”, apuntó.

Con las declaraciones de Vaquer los legisladores de la oposición confirmaron sus sospechas de que el Gobierno quiso favorecer a los laboratorios fabricantes de las vacunas rusa y chinas en detrimento de la norteamericana Pfizer al incluir la negligencia como excepción a la indemnidad que exigían los laboratorios en el texto de la ley de vacunas. Pfizer, en desacuerdo con esta inclusión, cerró las negociaciones, que recién se retomaron en abril de este año.