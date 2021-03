Vacunas Vip: la Argentina, en una lista de The New York Times sobre las inequidades de los operativos en el mundo

El diario estadounidense The New York Times publicó ayer una nota especial con casos que demuestran “quién puede vacunarse y quién no en estos tiempos” para evidenciar inequidades -a veces absurdas- que se registran en las campañas de inoculación a nivel mundial. “Algunos países tienen reservas. Otros no tienen nada. Recibir una vacuna significa vivir en el lugar correcto o conocer a las personas adecuadas”, comienza la nota, que incluye a la Argentina como uno de los casos llamativos.

De esta manera, menciona que un joven de 16 años en Israel o en Mississippi puede recibir hoy la vacuna, mientras que una persona mayor de 70 años en Shangai no tiene acceso por falta de pruebas sobre la eficacia en ese grupo etario como tampoco alguien mayor de 80 años en Kenya por no pertenecer al grupo prioritario. Entre otras contradicciones, también señalan que un fumador puede inocularse en Illinois, pero no en Georgia. Un diabético puede recibir una vacuna en el Reino Unido, pero no en Connecticut. Y una embarazada puede recibir una dosis en Nueva York, pero no en Alemania, aunque en ese país promueven que hasta dos contactos estrechos de esa mujer sea vacunada.

El artículo también indica, por ejemplo, que “cualquiera que pueda pagar un smartphone o una conexión a Internet en la India y tenga más de 60 años puede obtener una vacuna”, del mismo que “cualquiera que pueda pagar 13.000 dólares y viajar a los Emiratos Árabes Unidos por tres semanas y sea mayor de 65 años o pueda probar que tiene alguna condición de salud”.

Según el informe, Haití, Papuasia Nueva Guinea y la mayor parte de África no pueden acceder a las vacunas mientras que las naciones ricas han reservado suficientes dosis para inmunizar a su población varias veces.

El documento también menciona aquellos casos de quienes tienen conexiones para ser los primeros de la fila en recibir la inoculación e incluye a la Argentina y el vacunatorio vip como uno de estos casos a nivel mundial.

En el mes de febrero, a raíz de las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, quien reveló que recibió la vacuna en el ministerio de Salud de la Nación en contradicción con el protocolo establecido, se desató el escándalo del vacunatorio VIP, que incluyó varios nombres de funcionarios y allegados al gobierno que recibieron la inoculación de manera irregular. Como consecuencia, el Gobierno definió la salida del entonces ministro de Salud Ginés González García y su reemplazo Carla Vizzotti.

El caso del vacunatorio VIP, que terminó con la salida de González García del Gobierno, en una lista de The New York Times Archivo

Junto con la Argentina, otros casos de vacunación irregular que menciona el informe son: un miembro del congreso de los Estados Unidos; los amigos de los alcaldes de Manaos en Brasil, legisladores del Líbano; un líder militar en España, la familia del viceministro de salud de Perú; o la seguridad del presidente de Filipinas.

LA NACION