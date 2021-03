Vacunas vip. Sandra Pitta le respondió Gerardo Romano: “Lo más escandaloso es que lo justifiquen”

Sandra Pitta respondió a los polémicos declaraciones de Gerardo Romano sobre las vacunas vip. Luego de que el actor comparara la pandemia con “un naufragio” y sugiriera que hay que privilegiar a los jóvenes para aplicar las vacunas, la biotecnóloga señaló: “De todo este escándalo, lo mas escandaloso es que muchos no se avergüencen y lo justifiquen”.

Horas atrás, Romano se refirió al escándalo del vacunatorio vip que terminó costándole su puesto al exministro de Salud, Ginés González García, y aseguró que nunca le ofrecieron ser vacunado contra el Covid-19. Además, el actor hizo una polémica comparación: en diálogo con Marcelo Bonelli en su ciclo radial Sábado tempranísimo (Radio Mitre), expresó: “Cuando en un barco vamos a los botes, dicen ‘primero las mujeres y los niños’. Entonces, en un caso de conmoriencia, se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Esto es un lugar en el bote también”.

“No, no es como dice Gerardo Romano. Esto es mas parecido a la caída de un avión”, aseguró la referente científica. “¿Quién se debe colocar la máscara de oxígeno primero? Cuando se viaja con niños, el adulto se debe colocar la máscara primero para poder ayudar a los niños. No funciona al revés”, explicó en su cuenta de Twitter.

Cuando se viaja con niños, el adulto se debe colocar la máscara primero para poder ayudar a los niños. No funciona al revés. — Sandra Pitta (@spitta1969) February 27, 2021

“Acá, los que necesitaban la máscara primero eran los miembros del equipo de salud. Los niños malcriados les arrebataron la máscara por un berrinche de privilegios. Romano no repara en que se le robó a médicos, enfermeros, camilleros, bioquímicos, etc.”, añadió Pitta en un hilo de Twitter que publicó este sábado.

Luego, reflexionó sobre las repercusiones del vacunatorio vip entre las personalidades públicas cercanas al oficialismo. “De todo este escándalo, lo mas escandaloso es que muchos no se avergüencen y lo justifiquen”, dijo. “Desde el Perro que ladra y muerde [Horacio] Verbitsky, que recién después se dio cuenta de que quizá no era tan adecuado, pero él tenía miedito”, agregó.

Los polémicos dichos de Gerardo Romano sobre el vacunatorio vip

Además de comparar la pandemia de coronavirus con un naufragio, el actor aseguró que ningún funcionario le había acercado la posibilidad de recibir la vacuna contra el Covid-19. “A mí no me ofrecieron la vacuna”, dijo. “Nunca me ofrecieron nada; ni un laburo, ni un curro. No me ofrecieron nada porque yo no acepto nada, porque tengo 74 años y podré ser malhumorado, un poco impertinente en mis comentarios, pero soy una persona respetuosa de la ley”, aseguró el actor.

En una entrevista anterior en el mismo programa, el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante el mandato de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, indicó que “se robaron vacunas”, y el exprotagonista de La marca del deseo decidió salirle al cruce. “¿Quién robó vacunas? ¿Cuáles son los nombres de los que las robaron? ¿En qué localidad? ¿Qué cantidad de vacunas? Yo lo que sí veo es que estamos transitando un camino que la humanidad no había transitado, en términos de la globalización y de la pandemia. Estos dos elementos se potencian y generan una situación muy difícil en el mundo entero, geopolíticamente, en la economía neoliberal”.

“Robar es un hurto cometido con violencia, es adueñarse de una cosa mueble ajena. El que fue vacunado cuando no le correspondía incurrió en una falta de ética grave. Yo no la cometería nunca. Toda la performance del Gobierno no puede quedar reducida a una situación inédita y errónea. Yo no lo hubiera hecho jamás, me hubiera muerto de vergüenza”, manifestó.

LA NACION