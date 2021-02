Gerardo Romano, sobre las vacunas: “En un naufragio, se salva antes a las mujeres y a los niños; los viejos ya vivieron”

Gerardo Romano se refirió al escándalo del vacunatorio vip que terminó costándole su puesto al exministro de Salud, Ginés González García, aseguró que nunca le ofrecieron ser vacunado contra el Covid-19 e hizo una polémica comparación.

En diálogo con Marcelo Bonelli en su ciclo radial Sábado tempranísimo, el actor expresó: “ Cuando en un barco vamos a los botes, dicen ‘primero las mujeres y los niños’. Entonces, en un caso de conmoriencia, se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Esto es un lugar en el bote también ”.

“A mí no me ofrecieron la vacuna. Nunca me ofrecieron nada; ni un laburo, ni un curro. No me ofrecieron nada porque yo no acepto nada, porque tengo 74 años y podré ser malhumorado, un poco impertinente en mis comentarios, pero soy una persona respetuosa de la ley”, aseguró.

En una entrevista anterior en el mismo programa, el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante el mandato de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, indicó que “se robaron vacunas”, y el exprotagonista de La marca del deseo decidió salirle al cruce. “¿Quién robó vacunas? ¿Cuáles son los nombres de los que las robaron? ¿En qué localidad? ¿Qué cantidad de vacunas? Yo lo que sí veo es que estamos transitando un camino que la humanidad no había transitado, en términos de la globalización y de la pandemia. Estos dos elementos se potencian y generan una situación muy difícil en el mundo entero, geopolíticamente, en la economía neoliberal”.

“Robar es un hurto cometido con violencia, es adueñarse de una cosa mueble ajena. El que fue vacunado cuando no le correspondía incurrió en una falta de ética grave. Yo no la cometería nunca. Toda la performance del Gobierno no puede quedar reducida a una situación inédita y errónea. Yo no lo hubiera hecho jamás, me hubiera muerto de vergüenza”, manifestó.

Además, el actor analizó los motivos por los que esta semana se llevarán a cabo dos marchas, una a favor y otra en contra del gobierno: “El conflicto es el alma mater de la democracia. El Frente de Todos defiende unos intereses, Juntos por el Cambio defiende otros, y se apela a cualquier tipo de argumentación, a veces sentadas en la realidad y otras no”.

“Yo estoy en Uruguay, ahora. Soy rioplatense. Vivo acá y allá, tengo una hija uruguaya. Y la verdad es que hay aspectos de la idiosincrasia uruguaya que tienen que ver con el trato político, el no canibalismo, ciertos respetos que favorecen mucho la dinámica de la democracia, la alternancia. En 1925, Albert Einstein, el descubridor de la Teoría de la Relatividad, hizo un viaje a Sudamérica, en un barco a vapor. Estuvo en Río de Janeiro, en Montevideo y en Buenos Aires. En un reportaje, le preguntaron dónde elegiría vivir de esas tres ciudades, y contestó que en Montevideo, porque se parece mucho a Noruega, a Oslo”, agregó.

“Acá están los colorados, que vendría a ser la derecha, los blancos, que son ahora el oficialismo. El presidente, Luis Lacalle Pou, hace surf y viene a algún lugar concheto y lo putean un poco, pero aun representando intereses distintos, hay un respeto y un apoyo, porque la situación es brava”, cerró.

