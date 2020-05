Vecinos de Tigre le respondieron al intendente y piden una "cuarentena inteligente" 00:49

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 15:25

Después de una asamblea realizada a través de Zoom, de un debate que ordenó ideas y comenzó a definir líneas de acción, los más activos participantes de la caravana ciudadana que circuló el día del ducentésimo décimo aniversario de la Revolución de Mayo se organizaron como "autoconvocados" con el nombre de "Vecinos de Tigre en Acción" .

En ese carácter, y en su condición de "comerciantes, trabajadores, profesionales y cuentapropistas", salieron a aclarar los principios que los guían y a responder a quienes los acusaron de querer boicotear el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus con fines egoístas y mezquinos. Entre ellos, al propio intendente del distrito, Julio Zamora , a quien acusan de haberles respondido "con una amenaza e intimidación" al anunciar que "tenía identificados" a quienes participaron de la marcha del 25 para pedir que se les permita retomar el trabajo y poder transitar sin poner en riesgo la salud propia y de terceros.

Además de insistir, en respuesta a las acusaciones del jefe comunal, con que habían realizado "una protesta masiva cuidando todas las medidas sanitarias que esta pandemia requiere", destacaron que no postulan el cese del aislamiento preventivo sino "pasar a una cuarentena inteligente", y que no aceptarán que, con el fin de enfrentar la pandemia de coronavirus, "se avasallen las libertades civiles" y "se aproveche esta situación para el autoritarismo, la amenaza, el disciplinamiento y la censura".

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"No negamos la pandemia ni estuvimos en contra de las primeras fases de la cuarentena. Pero entendemos que se pueden hacer las cosas distintas. No proponemos terminar la cuarentena, sino pasar a una cuarentena inteligente. No puede haber una única manera de afrontar esta pandemia. Y por sobre todas las cosas, no puede aprovecharse esta situación para avasallar las libertades civiles amparadas por la Constitución Nacional", reza el comunicado que el grupo de autoconvocados acaba de hacer público.

Admitieron que buena parte de la masividad de la convocatoria de la marcha del lunes fue en respuesta a la intimación enviada a las administraciones de los barrios cerrados de la zona de Benavídez y el Dique Luján por el oficial a cargo del destacamento de Villa La Ñata, en el que se advertía que por la vigencia del decreto del Gobierno quedaba "terminantemente prohibido todo acto de manifestación".

"El pasado 25 de mayo nos autoconvocamos a instancias de algunos vecinos que iniciaron por las redes sociales el reclamo por el derecho a poder trabajar, y nos sumamos muchos más al recibir una nota de la policía de tinte amenazante e inconstitucional. Se desarrolló una protesta masiva cuidando todas las medidas sanitarias que esta pandemia requiere. Lo que estamos viviendo es un problema de TODOS. Somos todos los que necesitamos salir a trabajar, somos todos los que necesitamos salir a dar una vuelta y preservar nuestra salud mental, somos todos los que no queremos un estado ni una policía que nos persiga. Necesitamos un Estado que nos escuche, que dialogue y que nos reciba", afirmaron.

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

En el escrito destacaron que aunque habían iniciado ese diálogo con funcionarios del municipio, a los efectos de instrumentar flexibilizaciones a la circulación dentro de los barrios cerrados en el mismo sentido que lo recientemente normado en Escobar y Pilar, el intendente Zamora echó esos esfuerzos por tierra con sus declaraciones posteriores a la protesta.

"Nos respondió con una amenaza e intimidación: 'Los tenemos identificados', 'Le acercamos a la justicia las imágenes de las cámaras de video'. No nos sentimos escuchados ni comprendidos, nos hemos sentido perseguidos y discriminados. Se puso en marcha la maquinaria de propaganda para desprestigiar el reclamo. Sí, muchos de los que reclamamos vivimos en barrios cerrados, en los mismos en que viven los políticos que gobiernan. Pero el lugar de residencia no define la validez o no de un reclamo en un país democrático. Somos todos vecinos", insistieron.

Propuestas

En la segunda pase del comunicado, el grupo Vecinos de Tigre en Acción solicitó la implementación de protocolos que permitan retomar actividades y flexibilizar la circulación con parámetros seguros en el contexto de la pandemia de Covid-19.

"Proponemos que quienes nos gobiernan utilicen el 'sentido común'. La tasa de incidencia de contagio cada 100.000 habitantes en Tigre es una de las más bajas de la zona y las restricciones son mayores que las de los municipios vecinos. Queremos que dentro de los cuidados y protocolos establecidos se permita trabajar cada vez a más gente. Queremos que evalúen las contradicciones en la norma. ¿Cómo puede ser que un niño no pueda salir a dar una vuelta manzana con un adulto con barbijo y cuidado, y sí pueda ir todos los días de compras a hipermercados? ¿Cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires autorizara las caminatas recreativas en otros municipios y en Tigre no?"

Ampliaron. "Respetamos las leyes como siempre lo hicimos, pagamos nuestros impuestos como siempre lo hicimos; pedimos que nos escuchen, que revean decisiones, que gobiernen para todos, que todos los poderes del Estado cumplan con su parte. Que el Poder Judicial vuelva a trabajar y en lugar de preocuparse por perseguir a 400 vecinos que protestaron sin poner en riesgo a nadie se preocupe por juzgar y sancionar a quienes se robaron los recursos que hoy le faltan al Estado para enfrentar esta pandemia. Que los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales trabajen. Que los Poderes Ejecutivos se preocupen por lo importante, por que llegue la ayuda del Estado adonde tiene que llegar, y no aproveche esta situación para el autoritarismo, la amenaza, el disciplinamiento y la censura".

Y, como para dejar en claro que este comunicado no es el final, sino el comienzo de una actividad organizada, concluyeron: "Esperamos que las autoridades tomen nuestro reclamo, mientras tanto nos seguiremos organizando como ciudadanos en post de la defensa de nuestros derechos".