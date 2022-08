Venezuela califica de “falso positivo” el atentado a la AMIA y reclama por el “secuestro” del avión en un spot

En un nuevo reclamo del gobierno de Nicolás Maduro por el incautado avión venezolano-iraní, la administración chavista calificó el atentado terrorista de la AMIA como un “falso positivo”.

“Un avión de carga 100% venezolano que se ocupa de trasladar vacunas, medicinas y ayuda humanitaria a todo el continente fue secuestrado con toda su tripulación por mandato de Estados Unidos en suelo argentino usando el falso positivo de la causa AMIA”, se afirmó en un video difundido por el gobierno venezolano.

Y continuó: “Violando todos los tratados internacionales de aeronáutica y los derechos humanos de los venezolanos poniendo en peligro sus vidas”

El gobierno de Nicolás Maduro calificó el atentado terrorista de la AMIA como un “falso positivo”

Para cerrar, el video de 30 segundos concluye con el enfático pedido: “Devuelvan el avión, de vuelta los queremos”.

De esta manera, Venezuela suma un nuevo reclamo a su disputada por el avión de Conviasa que aterrizó en la Argentina con tripulación venezolana e iraní. Las demandas del gobierno de Nicolás Maduro han escalado en tono, con fuertes acusaciones a la administración de Alberto Fernández, a quien señala de actuar bajo intervención de Estados Unidos.

La aeronave de mercancías de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por Washington, fue retenida después de aterrizar el pasado 6 de junio en el aeropuerto de Ezeiza, procedente de México, con una tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes y una carga de autopartes.

El 19 de julio un corte de distrito de Columbia emitió una orden de incautación alegando que “se violaron las leyes de control de exportación” estadounidenses cuando Emtrasur adquirió el avión en una operación con Mahan Air, aerolínea afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada una organización terrorista por la Casa Blanca.

La investigación judicial

La justicia argentina prohibió a la tripulación abandonar la Argentina mientras se investiga un posible nexo de los tripulantes y la aeronave con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sindicada como organización terrorista por los Estados Unidos. En el expediente, sin embargo, no hay pruebas que permitan indagar a los tripulantes y acusarlos formalmente de un delito.

La investigación judicial permitió reunir indicios, pero no pruebas que sostengan una sospecha firme, como la que requiere una indagatoria. No hay aún sustancia para construir una imputación. Los investigadores están “cuchareando la lata hasta el final a ver si hay algo”, admitieron en los tribunales. La tripulación, así, se encuentra en una suerte de limbo judicial, que no se puede extender eternamente.

Sin embargo, lo que no alcanza para construir una imputación penal formal, sobra para el mundo de la inteligencia, que se ilusiona con lo que pueda encontrarse en los aparatos electrónicos de los venezolanos e iraníes, que fueron analizados por las fuerzas de seguridad.

Esa información debería completarse con las respuestas que espera la justicia argentina de los exhortos internacionales que envió a Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. El primero es sobre la existencia de causas en la justicia norteamericana sobre el piloto Gholamreza Ghasemi, y el copiloto, Mahdi Museli. El FBI ya informó oficialmente a la Justica que Ghasemi es CEO de una aerolínea, sancionada por Estados Unidos por colaborar con el transporte de armas y tropas para Hezbollah. Esa aerolínea supuestamente vendió el avión a la venezolana Emtrasur.

Venezuela ya respondió a los pedidos de la justicia argentina con la documentación sobre la adquisición de la aeronave que fue supuestamente fue vendida hace un año a Emtrasur, una empresa de la venezolana Conviasa, por la empresa iraní Mahan Air, que es investigada desde 2011 por Estados Unidos por nexos con la Guardia Revolucionaria de Irán y con la Fuerza Quds, la unidad especial del ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica.