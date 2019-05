¿Verdadero o Falso? El chequeo de algunas frases claves de Sinceramente

Análisis de Laura Zommer 08:05

Laura Zommer, directora de Chequeado , mostró en LN+ un informe donde chequeó la veracidad de seis frases de Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner que presentó hoy formalmente en la Feria del Libro .

"Luego de años de congelamiento o descuento, aumentamos 13 veces los haberes de los jubilados y los pensionados"

Entre diciembre de 2003 y diciembre de 2015, la jubilación mínima pasó de $220 a $4299 en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la inflación. Esto da un aumento de alrededor de 18 veces, un número mayor al que afirma la exmandataria en su libro. El problema es que la Presidenta no tuvo en cuenta el peso de la inflación en los aumentos que se fueron otorgando. La suba real de la jubilación mínima entre 2003 y 2015 fue de casi dos veces. En su comparación, la expresidenta no tuvo en cuenta la inflación que hubo durante su gobierno. En realidad, el aumento fue de casi dos veces, no de 13. Engañoso.

"El Programa Raíces para repatriar científicos argentinos que habían emigrado por falta de oportunidades en nuestro país -habiendo retornado para el 2014 más de mil-"

El programa Raíces que tiene por objetivo repatriar científicos empezó en 2001 y en 2003 se relanzó. Desde 2008 es una política de Estado fijada por ley. Fue creciendo la cantidad de científicos que volvieron al país, que entre 2003 y 2014 fueron 1111, más de mil como dijo Cristina Kirchner. Como dice la expresidenta, para 2014 más de mil científicos habían vuelto al país en el marco del programa Raíces. Verdadero.

"Jamás encontraron en los Panamá Papers a ningún miembro de mi gobierno"

Si bien es cierto que ni la expresidenta ni sus hijos figuran en los Panamá Papers, el que sí aparece es Daniel Muñoz, que fue secretario privado de Néstor Kirchner durante su presidencia y asesor presidencial de Cristina, entre 2007 y 2009. Muñoz aparece vinculado con la sociedad offshore Gold Black Limited, desde 2013 junto con su esposa Carolina Pochetti, según revelaron las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y de los investigaciones de La Nación.

Muñoz murió de cáncer en mayo de 2016, pero las investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero siguieron abiertas porque incluyen a su esposa. En febrero de 2019 ella declaró ante el juez Bonadio como arrepentida y aseguró que con su marido le pagaron al juez Rodríguez coimas por U$10 millones para que frenara la investigación por lavado de dinero que involucraba a Muñoz. Falso.

"Recordé que el nuestro había sido el primer gobierno de la historia argentina que puso el 6% del Producto Bruto Interno para la equidad educativa"

En 2015, el último año de gestión de Cristina Kirchner, el gasto en educación alcanzó el 6,1% del Producto Bruto Interno (PBI). La Ley de Financiamiento Educativo, que se aprobó en 2010, impulsó el aumento progresivo de hasta el 6% del PBI a la Educación, Ciencia y Tecnología. Los especialistas nos dicen que en la década del 80 la inversión estuvo cerca del 3%, en los 90 del 4,5% y recién en 2015 se alcanzó el 6% del PBI. Verdadero.

"Una Argentina que dejábamos con el 5,9% de desocupación, una de las más bajas de la historia"

En 2015 los datos oficiales del Indec mostraban una tasa de desempleo en todo el país del 5,9% al tercer trimestre de ese año. Sin embargo, esta no es una cifra confiable porque se produjo cuando el instituto de estadísticas estaba intervenido. La nueva administración del Indec señaló las series publicadas entre 2007 y 2015 "deben ser consideradas con reservas". El mismo criterio adoptó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La frase es insostenible, porque se usaron datos del Indec intervenido.

"[En 2011] habíamos tenido el período de crecimiento más largo de nuestros 200 años de historia"

Los datos del Indec publicados durante la intervención del organismo mostraban que entre 2003 y 2011 la economía creció todos los años. Incluso en 2009, año de la crisis internacional. Ya en su momento eran cuestionados por los especialistas. Pero, a diferencia del caso anterior, después de la "emergencia estadística" se volvieron a calcular estos datos. Los nuevos datos oficiales muestran para 2009 una caída de -5,9%.

Además, los ocho años marcados por Cristina Kirchner tampoco serían el período más largo de crecimiento. Según los datos históricos de la consultora de Orlando Ferreres, hubo otros períodos más extensos de crecimiento, el último, por ejemplo, se dio entre 1964-1974. Las dos partes de la frase de la expresidenta son incorrectas: no se registró un aumento sostenido en todo el período mencionado y tampoco es el período más largo de crecimiento. Falso.