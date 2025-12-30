Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por la administración de Javier Milei, bajo el comando de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, antes de pasar al Senado. En su fallo, el magistrado consideró que el protocolo -utilizado para controlar y restringir las manifestaciones callejeras- tiene vicios en su conformación legal.

Según pudo saber LA NACION, el gobierno nacional apelará la decisión del juez Cormick, que dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes. La decisión de recurrir el fallo del magistrado fue confirmada a este medio por fuentes de la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva.