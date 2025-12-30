Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes y el gobierno apelará: “Ni un paso atrás”, dijo Bullrich
El juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por la administración de Javier Milei, bajo el comando de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, antes de pasar al Senado. En su fallo, el magistrado consideró que el protocolo -utilizado para controlar y restringir las manifestaciones callejeras- tiene vicios en su conformación legal.
Según pudo saber LA NACION, el gobierno nacional apelará la decisión del juez Cormick, que dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes. La decisión de recurrir el fallo del magistrado fue confirmada a este medio por fuentes de la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva.
Presentan más de 1800 firmas contra el recorte en educación y ciencia y los cambios en la política ambiental
El Presupuesto 2026 y los cambios que el Gobierno impulsa en materia ambiental sumaron, en los últimos días, un rechazo colectivo. El Foro Encuentro Reformista difundió un documento crítico que reunió más de 1800 adhesiones de personalidades de la ciencia, la cultura, la política y el ambientalismo, además de referentes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que se sumaron a título personal. Allí denunciaron, también, que Milei construye mayorías a través de la extorsión.
El documento se presentó como un “registro histórico”: una forma de dejar constancia de que, frente al desmantelamiento -según su definición- de políticas públicas consideradas estratégicas, hubo voces que pronunciaron su objeción públicamente. Subrayaron, además, que se trata de un respaldo transversal, con firmas de “todos los partidos y colores”, con el objetivo de despegar el reclamo de una disputa partidaria y enmarcarlo como una advertencia institucional y social.
El índice de confianza en el Gobierno tuvo una leve caída este mes, pero Milei se ubica arriba de las gestiones de Macri y Alberto Fernández
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), fue en diciembre de 2,46 puntos, lo que representa una caída del 0,1% respecto del mes anterior y del 7,2% respecto del mismo mes del año pasado.
De todas maneras, este valor actual es un 4,3% superior a la de diciembre de 2017 (gestión Mauricio Macri, ICG 2,36) y un 73,2% mayor que la de diciembre 2021 (gobierno de Alberto Fernández, ICG 1,42).
La AFA denunció una campaña de “difamación” y defendió la relación de la entidad con la empresa TourProdenter
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.
En un comunicado, la institución defendió la relación comercial con TourProdenter LLC, la empresa que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos.
Después de la sanción del presupuesto, Milei envió fondos a los gobernadores Frigerio y “Nacho” Torres
CÓRDOBA.- Diciembre cerrará como el mes en que más recursos por fuera de la coparticipación repartió Nación a las provincias en lo que va de la gestión de Javier Milei. Los giros coinciden con el perfil de un Presidente que se muestra menos fundamentalista y más abierto a lograr los acuerdos que le permitan resultados tangibles en el Congreso.
Después de la aprobación del presupuesto 2026, salieron $9.500 millones de ATN para Chubut y un adelanto financiero, de mayor envergadura, por unos $220.000 millones para Entre Ríos.
