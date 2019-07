Análisis de Laura Zommer sobre Vidal 05:28

Laura Zommer, directora de Chequeado

Laura Zommer, directora de Chequeado , analizó en PM, el noticiero de LN+ , la siguiente frase de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal : "Tenés 500 mil puestos más de trabajo (.). Estoy hablando de empleo en blanco". Vidal dijo que aumentaron los puestos de trabajo formales en la Provincia, es decir, aquellos que tienen aportes jubilatorios como los de relación en dependencia o los monotributistas.

Los datos a los que hace alusión Vidal son los de la Encuesta Permanente de Hogares que hace el Indec . Estas cifras efectivamente muestran un aumento de alrededor de 500 mil puestos entre comienzos de 2015 y comienzos de 2019.

Pero, al contrario de lo que dijo la gobernadora, no se trata de empleos en blanco, ya que la encuesta mide empleos formales e informales. Es decir, también incluye a los trabajos "en negro", que no están registrados en AFIP y que no tienen todos los beneficios de los formales.

Otro tema, al que también hizo alusión Vidal, es: ¿alcanzó este crecimiento del empleo en la Provincia? Y la respuesta es que no, fue insuficiente, como reconoció la misma gobernadora. El último dato del primer trimestre de 2019 es el más alto para ese período desde que se volvió a medir en 2016, después de la intervención. Es decir, la desocupación aumentó en los partidos del Gran Buenos Aires, el principal aglomerado de la Provincia, a pesar de la creación de puestos de trabajo.

¿Por qué? Los especialistas nos explican que esto pasa principalmente por dos cosas. Primero, porque la población en el país crece cerca de un 1% por año. Y la segunda es porque, ante la caída del poder adquisitivo del salario, hay más gente que sale a buscar trabajo para poder comprar los mismos bienes.

Si bien lo que dijo Vidal sobre los 500 mil puestos de trabajo es cierto, estos no son sólo formales como dijo, sino que también incluyen a trabajos "en negro". Además, este aumento del empleo fue insuficiente, ya que aumentó la tasa de desocupación. La frase es engañosa.