Verdurazo y cortes de calle: organizaciones ligadas al oficialismo protestan contra las empresas de alimentos

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), conformada por organizaciones sociales alineada con el Gobierno, marchan este miércoles desde el Obelisco a la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en un reclamo bajo el lema “Con la comida no se jode”, contra el alza de precios en los alimentos y contra la inflación, informaron los dirigentes.

“Bajen los precios, con la comida no se jode”, es el eje de la protesta que marcha a la sede de la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, en el microcentro porteño. “Vamos a la Copal y a las sedes de 20 empresas alimenticias formadoras de precios del país, para exigir que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situación donde tenemos que poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen”, anunció ayer la UTEP a través de un comunicado de prensa.

Entre los argumentos de la protesta, los organizadores consideraron que “en la pandemia [de Covid-19] toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía, mientras del otro lado están los que ganaron fortunas”, como “las corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional”.

“Se les está exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula”, puntualizaron desde la UTEP, cuyo principal miembro es el Movimiento Evita.

“Verdurazo” en Plaza de Mayo

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) lleva adelante un “verdurazo” en Plaza de Mayo, en donde donarán más de 20.000 kg de alimentos y le exigirán al oficialismo que se avance en el tratamiento del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra.

Al reclamo por esa iniciativa, que fue presentada este año por cuarta vez en el Congreso, se le suma el pedido de “políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar, que producen más del 60% de los alimentos para las familias argentinas”.

Los pequeños productores de la UTT realizan un "verdurazo" en Plaza de Mayo pidiendo por políticas para su actividad Archivo/Fernando Massobrio

Desde las organizaciones, reiteraron que en la Argentina “solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”.

“Hay que terminar con la especulación del sector privado, el monopolio agroindustrial y comercial que aumenta injustificadamente el precio del alimento. Desde la organización entendemos que es central poner en discusión la matriz agroalimentaria de nuestro país. Hoy, la mitad de la Argentina tiene problemas para comer y las familias productoras no tiene tierra propia para producir”, afirmó Victoria Escobar, de UTT Santiago del Estero, en declaraciones a Télam.