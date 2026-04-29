El Gobierno oficializó a Matías Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera

Poco más de un mes después de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo propusiera para el cargo, el Gobierno oficializó la designación de Matías Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) tras la salida de Paul Starc, quien se desempeñó como presidente del organismo hasta finales de enero de este año.

A través del Decreto 291/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei destacó la “capacidad técnica, la moral y el compromiso” del hasta ahora candidato y formalizó su rol al frente del organismo nacional dependiente del Ministerio de Justicia.

El flamante funcionario cuenta con experiencia en causas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero, útil para encabezar la institución encargada del análisis, tratamiento y difusión de información para prevenir el lavado de activos.

Tal como destacó Mahiques —con quien tiene un vínculo cercano— “es una persona intachable”. “No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer”, aseguró el ministro hace pocas semanas en diálogo con LN+.

Juan Bautista Mahiques, quien propuso a Álvarez para la UIF.

Si bien el juez lo había recomendado para el cargo a principios de este año —en el marco de una renovación de los organismos involucrados en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos tras ser elegido como el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona—, el nombramiento formal de Álvarez no fue inmediato debido a que el proceso administrativo requirió la presentación de declaraciones juradas del candidato, un período para recibir adhesiones y objeciones y recién entonces la designación oficial que finalmente llegó este miércoles.

Además, el Ejecutivo también aceptó la renuncia de Santiago Martín González Rodríguez al cargo de vicepresidente de la UIF a través de la publicación del Decreto 290/2026.

Quién es el nuevo titular de la UIF

Álvarez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa casa de estudios obtuvo el Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal. Actualmente, cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui).

Matías Alvarez.

Hasta el momento de su designación al frente de la UIF, se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. También es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (PFA).

Entre 2019 y 2023, fue auxiliar fiscal y, previamente, ejerció labores como secretario de fiscalía entre 2015 y 2019. Estuvo además en el Poder Judicial de la Nación, en donde ejerció tareas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la ciudad de Buenos Aires.

En el plano internacional, Álvarez integra desde 2017 la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde cumple funciones como co-coordinador adjunto.