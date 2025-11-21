Vialidad empezó a reparar una ruta en la Patagonia, tras una orden judicial

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La provincia de Río Negro le ganó la pulseada a la Casa Rosada y, tras una orden judicial, Vialidad Nacional comenzó a reparar la ruta nacional 151, que conecta con La Pampa.

Empleados con maquinarias de Vialidad Nacional inició tareas a unos 25 kilómetros de la localidad de Catriel, en uno de los sectores más deteriorados y peligrosos del corredor.

“Este movimiento marca un punto de inflexión: es la primera vez en mucho tiempo que Nación actúa sobre la calzada, y lo hace después de que la Justicia reconociera el abandono y ordenara medidas urgentes”, señalaron desde el gobierno provincial.

En octubre, y poco antes de las elecciones legislativas, el gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la ruta nacional 151, que presenta un avanzado estado de deterioro y resulta uno de los principales ingresos a la Patagonia.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, ingresa a la Casa Rosada Hernan Zenteno - La Nacion

Días antes, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo de Hugo Greca, había hecho lugar al amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenó a Vialidad Nacional que ejecute de manera urgente las obras de reparación y mantenimiento.

En la misma línea, hace pocos días quedó firme la sentencia que ordenó a Vialidad Nacional la reparación urgente de la ruta nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón.

Aunque en estos años se realizaron reparaciones, el estado de la ruta 40 en esta zona sigue siendo deficiente

La acción de amparo colectivo fue impulsada en 2023 por el entonces senador –y actual gobernador– Weretilneck y diversas entidades provinciales y locales debido al deterioro crítico de la ruta, en particular esos 120 kilómetros entre ambos destinos turísticos.

Al asumir Javier Milei, el gobierno nacional redujo la inversión en obra pública para equilibrar las cuentas fiscales y con el argumento de que abrían la puerta a la corrupción. Además, el Gobierno aseguró que existía un exceso de personal sin funciones en el área de Vialidad.

Desde entonces, provincias como Río Negro y Formosa fueron a la Justicia para reclamar que se retomen las obras.

En el caso de la ruta 151, con la sentencia firme ahora corre el plazo para que Vialidad ejecute obras de forma inmediata y presente informes técnicos obligatorios que garanticen la seguridad del tramo.

Desde hace años, el gobierno de Río Negro denuncia el "estado calamitoso" de la ruta 151.

Desde el Ejecutivo rionegrino agregaron que si bien la apelación presentada por el gobierno nacional mantiene frenado el avance formal de la causa por la 151, “el inicio de reparaciones indica que Vialidad Nacional tomó nota de la gravedad del cuadro y de la responsabilidad que la Justicia le adjudicó en ambos procesos”. Según dijeron, se trata de “una señal de que las decisiones judiciales comenzaron a ordenar las prioridades del organismo nacional”.

En el caso de la ruta 151, el fallo reconoce el derecho colectivo a la seguridad vial y responsabiliza a Vialidad Nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación, imponiéndole además la elaboración de un plan de mantenimiento integral de la calzada. Debe también garantizar el cumplimiento de las obras dentro de los seis meses posteriores a la sentencia.

La demanda había denunciado el “estado calamitoso” de los 150 kilómetros de la Ruta 151 que atraviesan Río Negro, entre Cipolletti y el límite con La Pampa. Se detalló que la falta de mantenimiento afecta a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas, complica los traslados sanitarios y perjudica sectores productivos clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.