El fuerte cruce entre Juliana Santillán y Victoria Donda por el acto de Las fuerzas del cielo

La extitular del Inadi Victoria Donda tuvo un fuerte cruce con la diputada nacional oficialista Juliana Santillán en televisión tras una discusión sobre el acto de fundación de la agrupación libertaria Las fuerzas del cielo. En medio de un debate en que Donda y el diputado socialista Esteban Paulón, también en el lugar, hablaron de la violencia política detrás del evento frente a uno de sus participantes, el influencer libertario Mariano Pérez, Santillán cuestionó la “estatura moral” de la exfuncionaria y fue entonces que se inició una dura discusión. “Sos todo lo que los argentinos no quieren ver en una urna” , le dijo Santillán entre insultos y chicanas.

El detonante del ida y vuelta fue el tono del discurso de la nueva agrupación militante de La Libertad Avanza, conformada por funcionarios nacionales, legisladores e influencers del oficialismo cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo. En el evento, que tuvo lugar el sábado, se presentaron como “el brazo armado” o “la guardia pretoriana” del gobierno de Milei y aseguraron dar la “batalla cultural” contra “los zurdos de mierda”. Donda, actual parlamentaria del Parlasur, apuntó contra esta violencia al igual que Paulón, quien denunció penalmente a libertarios que estuvieron en el acto -incluidos Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan” y el legislador porteño Agustín Romo- por incitación al odio, intimidación pública e incitación a violencia.

Ante esto Santillán se metió en la charla y marcó: “Me gustaría saber cuál es la estatura moral de Donda para hablar de esto. Tuviste 14 años a una empleada en negro, no la tenías registrada. En los 14 años que fue tu empleada, 10 estuvo en negro y los cuatro restantes estuvo registrada ganando menos de lo que le correspondía. Te denunció por defraudación a la administración pública tu propia empleada. ¿Cuál es tu estatura moral para hablar de cuestiones judiciales o citar el Código Penal?”.

Donda no tardó en responder. Tras la acusación de la oficialista en alusión al escándalo de 2021, cuando se difundieron mensajes de WhatsApp suyos en los que ofrecía un cargo en el Inadi y un plan social a su exempleada doméstica como respuesta a su pedido de regularización laboral, la extitular dijo en el programa A Dos Voces de TN: “Pelotudeces que ya se probaron no” . De esta forma aludió a que el juez federal Sebastián Casanello dispuso su sobreseimiento por el presunto delito de defraudación contra la Administración Pública. Y siguió: “¿Eso te lo están diciendo por el audífono que tenías puesto para repetir un discurso de ley?”. Su chicana hizo referencia a una sesión de la Cámara de Diputados, donde circularon versiones de que Santillán utilizaba un audífono para sus discursos en el recinto, algo que no fue probado.

“Aumentaste la planta del Inadi en 120 empleados en tus tres años de gestión. Sos una degenerada fiscal”, la cruzó la legisladora. “La degenerada fiscal sos vos que cobras un sueldo como diputada y por cucaracha te tienen que repetir el discurso”, contestó Donda y agregó: “Tenés tres trabajadoras que te están denunciando por violencia”.

“Tengo una gran capacidad de oratoria y te duele que no seamos todos cuadrados”, respondió la libertaria en plena confusión en tanto ambas gritaban y se interrumpían de forma constante. “Callate la boca”, agregó Donda, que obtuvo una rápida respuesta de Santillán: “Bancate la que vuelve, Victoria” .

Pese a la defensa de la exfuncionaria, la actual legisladora continuó con su embate: “Sos una impresentable. Sos el tren del terror que [Axel] Kicillof rescató para la provincia de Buenos Aires” . En respuesta Donda la acusó de repetir mentiras para “esconder los horrores que están haciendo” y poco después sacó dos fotos que comparaban la escenografía del evento de Las fuerzas del cielo con un acto de la época del nazismo. “Este es el escenario que montaron estos ‘jóvenes inocentes’”, reclamó.

Para defender la democracia necesitamos poner límites. Lo que sucedió el fin de semana en San Miguel es algo que no se puede repetir.



No son actos inocentes. Buscan traernos a los momentos más tenebrosos de nuestra historia. pic.twitter.com/03wiXhfn65 — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) November 21, 2024

“Sos todo lo que los argentinos no quieren ver en una urna. Soltaron a Alberto Fernández por la ventana y agarraron por los estribos a Kicillof para tener algo de Estado donde rascar algo”, declaró luego Santillán para dar lugar a una nueva réplica de la exfuncionaria, que insistió: “Sos una mentirosa y eso lo vas a tener que probar en la Justicia. A mí me investigaron y la Justicia dijo que era todo mentira y señoras poco serias como estas lo siguen repitiendo. No se puede decir cualquier cosa. Hay límites”.

No es la primera vez que Santillán se cruza con exfuncionarios del kirchnerismo en este programa televisivo. A fines de octubre, la diputada discutió con el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina luego de que opinara de “las actitudes violentas” de Milei. En ese entonces, Santillán acusó a Abal Medina de hablar de la violencia del mandatario y no de la de Alberto Fernández, en relación a la causa donde el expresidente es investigado por presuntas agresiones a su expareja Fabiola Yañez. El debate continuó con críticas de la legisladora a la gestión kirchnerista.

