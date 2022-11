Victoria Tolosa Paz: “Mes a mes vamos a bajar la nómina del plan Potenciar Trabajo”

escuchar

Son casi las 22 y el edificio de los murales de Evita está semidesierto. A un mes de haber asumido como ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz viene de atravesar las 48 horas más ásperas, tras los cruces con los grupos piqueteros de izquierda, que cortaron la 9 de Julio en protesta por el tope a los planes sociales y la discontinuidad en la entrega de alimentos.

Iban a acampar en la avenida, pero el ministerio logró descomprimir el conflicto, al menos por unos días. “Vengo a poner orden”, insiste la ministra que hace un equilibrio entre mostrarse firme y sacarse la etiqueta de “insensible” que le adosaron en los últimos días. De noche, recibe a LA NACION en su despacho revestido en madera en el piso 14. “Es el que usó Alicia (Kirchner)”, resalta.

-La AFIP detectó que 250.000 personas reciben el Potenciar Trabajo declararon bienes personales o compraron dólares. Es muy llamativo el dato ¿Cómo se explica? ¿Quiénes son esas personas?

-El informe nace de una iniciativa del exministro Juan Zabaleta, que yo comparto, para detectar incompatibilidades. La gran mayoría de los hombres y mujeres del Potenciar Trabajo no trampea. Pero ya sea un solo caso o 50.000 no vamos a admitir ninguna incompatibilidad. El informe de la AFIP no es nominal, es estadístico. Se observó que había personas que compraron dólares o tenían vehículos o propiedades, no hay una superposición. Hay una información que quizás fue mal interpretada: no hay 250.000 personas que declaran Bienes Personales que están en la nómina del Potenciar. Estamos trabajando en desagregar los datos, para dar de baja a quienes realmente hayan cometido incompatibilidades.

- Entonces, ¿No necesariamente todos son irregulares?

-No. Solo sabemos que o compraron dólares o tienen un bien registrado, pero a veces ese bien registrado es una moto, y eso no sería una incompatibilidad. Quiero ser muy respetuosa. Hasta que no esté limpia esa base de datos no se pueden tomar medidas.

- De esos 250.000 casos de la AFIP ¿Cree que la mayoría serán dados de baja o será un universo sustantivamente menor?

-Pareciera que es un número que está muy sobreestimado porque hay muchas de esas personas que solo tienen una moto. Hoy hay 1,1 millones de personas que declaran Bienes Personales, que implica $3.700.000 de base imponible. Pareciera mucho que 250.000 de esos contribuyentes estén adentro del Potenciar. Cuando validemos los datos vamos a tomar cartas en el asunto y también la AFIP detectará evasiones al fisco.

-Se puso un tope por decreto a los planes Potenciar Trabajo ¿Cómo se explica en un contexto de aumento de la indigencia? ¿Es este el momento?

-Primero miremos la línea de tiempo: esto nació en 2002 con Jefes y Jefas de Hogar. Del 2003 al 2008 con Néstor Kirchner hubo una enorme cantidad de hombres y mujeres que salieron del plan y pasaron al empleo registrado. Luego, con la crisis mundial del 2008 se creó Argentina Trabaja que era un acompañamiento vía transferencia de ingresos con una contraprestación laboral. En 2015 dejamos en 220.000 los Argentina Trabaja y en cuatro años con el desastre de (Mauricio) Macri se llegó a 670.000 beneficiarios. Con la pandemia eso siguió creciendo hasta 1.350.000. Ahora con este decreto (728/2022) tenemos un techo, no va a haber más Potenciar Trabajo y vamos a empezar un descenso como hizo Néstor. Porque entendemos que el esfuerzo tiene que estar dirigido a construir trabajo. Con el decreto construimos la herramienta para poder fondear a la secretaría de Economía Popular. Mes a mes vamos a bajar la nómina del Potenciar Trabajo y vamos a incorporar esos fondos a los bancos de herramientas.

-Recibió el miércoles a las organizaciones de izquierda y el jueves marcharon ¿Por qué no se puede llegar a un entendimiento?

- Unidad Piquetera arrancó con una amenaza grande de acampe y finalmente decidió marchar. El miércoles se les propuso lo mismo que el jueves, cuando ya habían cortado la 9 de Julio: que el decreto no se va a modificar, que vamos a dar cumplimiento la entrega de alimentos secos y que vamos a sostener los convenios con los movimientos sociales en materia de transferencia de recursos. Ellos persistieron con su medida de lucha, para expresar su repudio al decreto 728 que firmó el Presidente. Ellos quieren seguir teniendo Potenciar Trabajo tal cual lo conocen y nosotros queremos cambiarlo. Nosotros somos gobierno y ellos son oposición. No pedimos que compartan nuestras medidas, para eso el año que viene discutiremos en terreno electoral. Nosotros estamos convencidos de que el sendero es de inversión y de creación de trabajo.

-Desde Unidad Piquetera ayer decían que en octubre no llegó ni un kilo de comida a los comedores ¿Eso fue así?

-Eso fue así porque el descalabro económico de agosto y la brecha cambiaria generó una incertidumbre muy grande hizo que quienes habían ganado licitaciones de provisión de alimentos se resistieran a la entrega. Lamentablemente el golpe económico hizo que se discontinúe la entrega. Si bien el tiempo no se recupera, se recuperan los compromisos de los kilos que se entregan. Nosotros estamos entregando en noviembre y diciembre lo comprometido entre octubre, noviembre y diciembre más las toneladas de las bolsas navideñas. Y el 40% de aumento de los convenios de transferencia de recursos directos. Por eso se levantó la marcha el jueves.

-Renunció un funcionario de esta cartera y habló de “el sentimiento que este lugar tan sensible se merece” ¿No hay insensibilidad en un decreto que limita los planes sociales?

-No hay falta de sensibilidad cuando se forma parte de un gobierno que inyectó para dos millones de indigentes un bono de $45.000 en dos cuotas. No hay falta de sensibilidad cuando esta ministra va a trabajar en el programa de núcleos húmedos para lugares donde viven personas que no son las que llegan de la 9 de Julio, porque no cuentan ni siquiera con un baño. Cuando habremos construido en cuatro años 790 espacios de infancias. Pero necesitamos que haya un empuje a la producción y al trabajo. No voy a hablar de un funcionario a quien le pedimos la renuncia.

-¿Por qué le pidieron la renuncia (a Fernando Asencio exsubsecretario de Asuntos Internacionales)?

-Porque yo elijo quiénes me acompañan en este misterio y necesito un equipo que me responda y que trabaje de lunes a domingo.

- Zabaleta dispuso una auditoría de los planes sociales ¿Se van a discontinuar?

-Estamos terminando los convenios por las auditorías que había firmado Juanchi. Hicimos un diagnóstico y en más de 40 días de auditoría se pudo evaluar solo 35.000 planes. A este ritmo me voy al ministerio y no vamos a terminar de hacer la auditoría presencial, con lo cual tomé la decisión de hacer una auditoría digital. Nos basamos en la experiencia del programa Mi Pieza, donde las mujeres más pobres de la Argentina accedieron de manera digital, accesible y transparente al programa. La herramienta que tenemos que utilizar para auditar el Potenciar Trabajo es Mi Argentina, con validación de identidad y un formulario para conocer mejor a los beneficiarios. Nadie que no valide la identidad va a seguir percibiendo un Potenciar Trabajo. Quiero ser transparente en la ejecución del dinero público.

-¿Cuándo se va a implementar?

-El 25 de noviembre vamos a tener el desarrollo tecnológico y el lunes 28 vamos a arrancar. Vamos a tener 35 días de campaña de información y de sostenimiento de los movimientos sociales en el territorio para que todas las personas puedan hacer la validación de identidad.

-El kirchnerismo dice que se perdió la alegría en la Argentina ¿Coincide?

- Nosotros siempre trabajamos para la felicidad del pueblo y eso significa que el trabajo te permita vivir. Esa satisfacción no está si el día 15 del mes te quedas sin ingresos. Nos duele que el salario no alcance y que no pudimos recuperar los cuatro años de pérdida del salario real del macrismo. Entendemos que estas dificultades puedan traer el enojo de la sociedad. Para que haya felicidad en un pueblo tiene que haber crecimiento con redistribución, como tuvimos con Perón y Evita y con Néstor y Cristina. Hoy algunos pueden palparlo, otros no tanto y por eso todavía falta para que el pueblo esté feliz.

-Cristina reclama un aumento de suma fija, pero Fernández no quiere…

- Alberto, Cristina y Massa tienen el mismo objetivo, lo que difieren son las herramientas. Todos queremos que el salario recupere. Pero hay distintas versiones. Massa no cree en el congelamiento de precios, Cristina sí. Alberto quiere que las paritarias sean el instrumento y Cristina plantea un aumento de suma fija y sostener las paritarias. Todos queremos que el salario aumente, lo preocupante sería que alguno de los integrantes del Frente no quiera que el salario aumente porque lo ve como un costo.

-El kirchnerismo reclama una mesa de conducción política para tramitar las diferencias y definir la estrategia electoral, ¿El Presidente debería convocarla?

-A mí me agradaría mucho que el Presidente, Massa y Cristina pudiesen dialogar puertas adentro algunas cuestiones que son expuestas públicamente. Pero entiendo que toda la voluntad política de conducir en esta etapa la tiene el Presidente y por lo tanto no discuto cuál es su mecanismo de decisión. Porque lo conozco y él toma decisiones colectivas permanentemente y evalúa con los ministros hacia dónde vamos. Es una persona sumamente dialoguista e incluso decide con funcionarios de nuestro gabinete que responden políticamente a La Cámpora o al kirchnerismo. Tienen una enorme participación en las decisiones. Massa definió con Fernanda Raverta el aumento de jubilados. Pareciera que no hay consultas, pero yo veo decisiones colectivas.

-Con Máximo Kirchner no hay diálogo alguno...

-Máximo no integra el gabinete, hay un rol parlamentario que es otro… Cuando él era presidente del bloque estaba más aceitado ese vínculo, hoy el Presidente dialoga con Germán Martínez como lo hacía antes con Máximo.

-¿Quién es hoy su jefe político?

-Mi jefe político en este ministerio es el Presidente porque es quien conduce el Ejecutivo. La principal líder de nuestro movimiento político es Cristina y la conducción del Gobierno está en manos de Alberto. Esto es una situación muy extraña para todos. Tenemos una mujer que fue ocho años Presidenta y que le dio la posibilidad al Presidente de que fuera electo por la enorme decisión de ella, con aquel video donde dijo primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Confío en Cristina y confío en Alberto que juntos van a poder construir la continuidad del Frente de Todos, independientemente de quién conduzca a partir de 2023. Yo estoy convencida de que tenemos que hacer lo mismo que en 2019 para ser competitivos de nuevo, con Cristina, Alberto y Massa. No tenemos posibilidad sino sostenemos la unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad.

-Es que en 2019 Cristina decidió que Fernández sea cabeza de fórmula ¿Cómo se tendría que dirimir el año que viene?

-La PASO es la única herramienta que tenemos. El Presidente fue muy claro al respecto y Cristina no se ha manifestado sobre las PASO. Y cuando Cristina quiere decir algo, lo expresa. Entiendo que el tiempo parlamentario se nos agota porque un año no electoral es el tiempo para discutir estas cosas, con lo cual el escenario es con PASO. Después se pueden dirimir candidaturas en una interna o no, está todo todavía por verse porque la agenda electoral no está abierta. Ahora estamos pensando en cómo construimos mayor unidad política y resolvemos los problemas, que son muchos.

-¿Cristina está enojada con usted, como trascendió?

-No que yo sepa. No creo que esté enojada conmigo, tengo una muy buena relación con ella. La última vez que la vi fue en el Senado después del intento de magnicidio. Puede abrazarla y solidarizarme. No creo que enojo sea la palabra.

-¿Cómo lo ve hoy al Presidente? El sí expresa que tiene la voluntad de ir por la reelección…

-Yo no lo veo hoy pensando en términos electorales, lo veo muy focalizado en la gestión. Veo a un presidente dándose cuenta que nos quedan 14 meses y que su vocación es que el Frente sostenga la unidad, no por nosotros, sino por no cometer otra vez el error de votar a la derecha.

-Cuestionó a quienes critican al gobierno desde adentro del gobierno ¿A quién se refería?

-No soy botona. Se vieron algunas situaciones en el gabinete y quise invitar a mis pares a reflexionar. La unidad tiene que ser una premisa para nuestro gabinete y tenemos que funcionar más como un cuerpo. Para mí sería muy fácil salir de acá y pedirle al ministro de Economía el doble de recursos que tengo. Pero somos compañeros de un proyecto político. Cuando uno solo ve culpables en el resto, no nos hace bien. A veces se critica como si estuvieran afuera. Y son muy variopintos quienes critican…

-¿Adentro de este ministerio también?

-Sí, también. Tenemos que reflexionar en este ministerio también.

-¿Qué proyecto político tiene a partir del 2023? Siempre dijo que quería ser intendenta de La Plata ¿Sigue siendo así o aspira a otro cargo?

-Los deseos van cambiando. No estoy pensando en términos electorales, estoy pensando en cómo podemos llegar mejor al pueblito más chiquito de La Rioja, al norte en Formosa o al Chaco profundo para llevar agua potable. Para eso renuncié a una banca y ahora no puedo sacar un minuto la mirada de esto.