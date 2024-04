Javier Milei consideró que la frase de Benegas Lynch fue desafortunada, pero apuntó contra el periodismo: “No hay que ir a algunos medios”

Escuchar

El presidente Javier Milei apuntó directamente contra la prensa tras los dichos del diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas-Lynch acerca de la obligatoriedad de la educación. Aseguró que fueron sacados de contexto, pero reconoció que fue una frase desafortunada. Sin embargo planteó que hay periodistas que buscan “destruir” a Gobierno y recomendó “ no ir a algunos medios ”.

En esta misma línea explicó que su modus operandi es “pegar todos juntos y en el mismo lugar” y aprovechar los errores para así poder romperlos. De esta forma, se refirió a los dichos de Benegas Lynch y aseguró en una entrevista con Neura Media que “ fue un error ir ahí ”. “Los periodistas juegan. Hay un montón que juegan para destruir y por eso no tenés que ir a darles notas a esos tipos. No les interesa saber como pensás o tener una mejor visión de cómo funciona el mundo, les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño”, conjeturó.

El domingo, en declaraciones a FM Milenium, Benegas Lynch había expresado: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”. La frase generó rechazo en gran parte de la oposición e incluso en algunos dirigentes de LLA. “La frase es desafortunada, pero sacada de contexto es peor. Hay periodistas que trabajan para destruirnos”, explicó.

Por otra parte, el mandatario se refirió al papel del Estado, al que clasificó como una “organización criminal violenta que se financia como una coacción llamada impuestos”. “El Estado es mi enemigo”, reiteró, y expresó que la política es un ámbito en el que “te viven metiendo palos en la rueda”.

“Si creen que soy un error mejor para mi, porque no me van a ver venir. Tienen un problema de resistencia al cambio y están formateados con la cabeza en un determinado modelo que creen que es bueno. Creen que somos un fallo de mercado, en lugar de entender que cambió el modelo”, detalló.

Y consideró: “La primera apuesta era que no llegáramos a enero. Pero, a diferencia de otros presidentes, tengo mandato, porque yo dije que iba a ir a fondo con la inflación y con la inseguridad. Eso es un contrato que construí con mi votante”. “Nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la Argentina y de la humanidad, y lo logramos en un mes”, indicó, y, justificando las medidas económicas del Gobierno, agregó: “Podíamos haber tenido una híper en los primeros días de enero; tenía que ajustar brutalmente o nos comíamos la hiper y hubiese sido peor”.

“Los economistas decían que el dólar tenía que estar a 600, y le dije a Luis Caputo que lo fijara a $800. Sumado al Impuesto PAIS, eso hacía achicar el exceso de demanda, de divisas y de oferta del resto de la economía”, continuo.

“El 75% de los argentinos entiende que estamos peor”, aseguró ante la pregunta sobre cuándo llegará el alivio para los argentinos. “Pero la mitad cree que de acá a seis meses vamos a estar mejor y que vamos a bajar la inflación”, argumentó, y manifestó: “El 50% cree que lo voy a hacer en un año, el 20% que en dos; cuando buscás la palabra más representativa de los argentinos, es esperanza”. Asimismo, afirmó que su imagen “está en los mismos niveles que cuando asumió” y que es “el segundo presidente con mejor imagen del mundo”. “Hoy ganamos en primera vuelta”, ratificó.

“Por eso están tan nerviosos, porque la economía está creciendo a pesar de la política y a pesar del cepo”, agregó, antes de anticipar que no está en sus planes liberarlo en la proximidad: “Hay que ser prudentes y esperar un poco más”. En este marco, consideró que la inflación del mes de marzo estará “en torno al 10%”. Y agregó: “Sería un gol infernal, porque con la estacionalidad de marzo, replicar los valores de febrero sería un montonazo”.

Además, adelantó que los diputados y senadores no van a cobrar aumentos en los próximos meses, luego de la polémica que se generó por la suba en las dietas que había denunciado Victoria Tolosa Paz en enero. “Estuvo buenísimo porque vi el quilombo y enseguida lo corregí. Los que estábamos en el Gabinete no nos enteramos del aumento porque no miramos el recibo de sueldo. Todos vienen por el bronce, ¿o te crees que podemos vivir con lo que estamos ganando?”, cuestionó.

Retomando las cuestiones económicas, se refirió a la quita de subsidios en los servicios y responsabilizó al kirchnerismo por los valores actuales. “Si no te podés comprar un Lamborghini es porque tu salario no da”, ironizó, y explicó: “No es que las tarifas son caras -teniendo en cuenta valores de referencia en Europa son irrisorias- sin subsidios, lo que hay que entender es que no es gratis y que 20 años de populismo nos dejaron pobres”. “El problema no es lo que cuesta la tarifa, sino que los años de populismo costaron que nuestro salario promedio caiga un 80% y nos empobrecieron”, agregó.

También expresó su intención de -en un futuro- presentar un proyecto del ley de blanqueo para que las personas que tienen dólares ahorrados puedan moverlos y utilizarlos aún sin haberlos declarado previamente. “El blue no es ilegal, es un dólar que te permite escaparte de la estafa del peso. Son leyes de políticos que quieren robarle la plata la gente. Algunas cosas que los políticos consideran delito para mi no lo son”, sostuvo.

En cuanto a la obra pública, la clasificó de una “estafa” para la que se le quitan recursos a otros sectores del Estado. “Si está el Estado en el medio nadie va a querer meter mano”, analizó y propuso que los bancos -a través del Central- financien a los constructores para que estos puedan finalizar las obras que se habían pausado. “No es obra pública, es desde el sector privado. Estamos trabajando para que salga; si la obra tiene sentido, se va a hacer”, expresó.

LA NACION

