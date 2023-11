escuchar

Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La libertad Avanza (LLA), criticó el domingo por la noche a Sergio Massa por su participación este sábado en un acto de la Policía Federal Argentina (PFA). La diputada nacional consideró que el candidato oficialista no posee la embestidura para realizar aquella actividad y que actúa como un “presidente de hecho” ante la ausencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Aprovecha para hacer campaña”, indicó Villarruel en la pantalla de LN+ sobre la presencia de Massa en el mencionado acto de la PFA. “Me parece escandaloso. Sin tener el rango adecuado para este tipo de protocolos se trata de una ofensa más para los uniformados que se encuentran en situaciones en las que son utilizados”, agregó al respecto. “Nunca se vio a un ministro de Economía en un acto de la Policía junto al ministro de Seguridad”, argumentó.

En ese sentido, cuestionó la autoridad del ministro de Economía y se preguntó por qué tanto el presidente como la vicepresidenta de la Nación no aparecen en campaña y no asisten ni siquiera a esos actos. “¿Dónde están? Lo desconocemos porque no se manifiestan en ninguna de las cuestiones que pasan”, planteó. Y siguió: “Qué opinan de la crisis, el 40% de pobreza, la emisión descontrolada, la hiperinflación a las puertas del próximo gobierno. ¿No son lo responsables porque está Massa tomando todas las funciones? ¿Estamos en el absolutismo?”.

A su vez, la referente de La Libertad Avanza que fue electa diputada en las elecciones de medio término de 2021, ahondó en sus críticas: “Hace un año y meses que es ministro. ¿Qué plan propone si está como ministro y presidente, no digo de facto porque es durísimo, pero qué otro país piensa aplicar?”.

Sergio Massa participó del acto central por la semana de la Policía Federal Argentina Prensa UP

De la misma manera, aseguró que desde el Gobierno existe una “campaña del miedo” de cara al balotaje para perjudicar al candidato de su espacio Javier Milei. “ No hay campaña del miedo que pueda tapar la crisis escandalosa que estamos viviendo. La pobreza en el 40%, con una inseguridad en donde matan a una nena por un celular, con el inmenso el gasto público, el narcotráfico. ¿Qué modelo quiere aplicar cuando está hace un año como ministro y hoy candidato”, enfatizó.

En la misma línea se preguntó por qué el exintendente de Tigre, actual ministro, no implementa ahora las medidas que tomaría a partir del 10 de diciembre, en caso de alcanzar la presidencia: “¿Qué impedimento tiene Massa para hacer todo lo que dice que va a hacer a partir del 10 de diciembre? Ocupa el lugar de ministro, presidente y vicepresidente. Tiene mayoría en el Congreso. ¿Qué le impide aplicar sus políticas?”, cuestionó.

