A solo dos semanas del balotaje presidencial, el ministro-candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, encara el tramo final de la campaña exhibiéndose como si fuera un presidente en ejercicio. A tal punto, que este sábado encabezó un acto por la semana de la Policía Federal Argentina (PFA) que suelen protagonizar los mandatarios, pero no los ministros de Economía. Con esa lógica, el postulante oficialista también busca presentarse como la contracara de la personalidad “inestable” que en el oficialismo atribuyen a su contrincante libertario Javier Milei.

“Nuestra idea es reflejar cuál es la mejor personalidad para conducir el país hoy”, aseguraron a LA NACION fuentes de la campaña de UP mientras Massa compartía el acto con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Y agregaron, por lo bajo: “La idea es no forzar nada, ni hacer nada de más. Solo mostrar a un Sergio Massa presidente” . En la misma línea, aclararon que el ministro-candidato representa una “nueva etapa”, de modo tal que no se lo compare con Alberto Fernández.

En el bunker de UP están prácticamente seguros de que el próximo debate presidencial, previsto para el domingo 12, superará el promedio de 45 puntos de rating que tuvo el anterior. En ese escenario, explican, la cifra -traducida en espectadores-votantes- se transforma en una oportunidad única para mostrar las ideas del espacio y convencer a los que aún no lo están, de votar a Massa o hacer cambiar de posición a los que ya decidieron qué hacer en los comicios del domingo 19. Así, el “mano a mano” con Milei es la “apuesta fuerte” del oficialismo de cara a una batalla que se prevé podría ser “voto a voto”.

Massa ayer con el gobernador mendocino Rodolfo Suárez, también con pose presidencial Gobierno de Mendoza

Por estas horas el ministro-candidato ya repasa documentos con contenidos de cada uno de los ejes temáticos y va consultando con los especialistas de las áreas de cada uno de ellos. Estará listo así para la segunda parte de la preparación, que se basará en el desafío de condensar en dos minutos los principales conceptos de cada uno de esos puntos. En las filas de Massa hacen hincapié en ser “propositivos”, al tiempo que creen tener un activo por sobre Milei: “Su no explicación de las cosas, eso por sí solo ya genera un contraste” , afirman en UP.

En sus últimas apariciones, Massa viene mostrando un giro discursivo que apunta a contrarrestar la idea de que tiene un “voto prestado” y que lo eligieron solo para frenar a la Milei y su mentada “inestabilidad”. Con una agenda que tiene previsto visitar este fin de semana parte del conurbano bonaerense -este sábado estuvo también en San Fernando-, mientras que para el lunes quedará la estratégica Córdoba y para el martes, Santa Fe, Massa comenzaría a partir del miércoles entrenar en el búnker de la calle Mitre, en la zona del bajo porteño.

No relajarse

“Enfocarse” y “no relajarse” son otros de los preceptos que circulan en el oficialismo, donde reina la prudencia. “Todavía no ganamos nada”, dicen. La premisa principal, aseguran, es “hablarle al votante”. Darle seriedad y remarcar “contraste” con la figura del libertario y las ideas de su espacio. Los cambios internos en LLA con la llegada de parte de Juntos por el Cambio (JxC) a través del acercamiento fundamentalmente con Mauricio Macri y Patricia Bullrich estarían exentos de la performance. “Es algo que la gente ya sabe. No hay que explicar nada”, aseguran.

Massa en la Asamblea Legislativa que consagró a las fórmulas presidenciales para el balotaje; de espaldas, Cristina Kirchner Prensa Diputados

Massa visitó en los últimos días Mar del plata y Mendoza, al tiempo que proyecta viajes a Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Río Negro y Chubut. También hará lugar para llegar a localidades del conurbano como José C. Paz y Lanús. Alguno de esos puntos corresponden a compromisos políticos y otros a que no fueron visitados con anterioridad, en tanto que otro de los motivos que tiene especial relevancia es buscar votos que hasta ahora fueron esquivos y que serán claves para los comicios .

En el análisis para determinar los lugares a visitar ocupa un rol central un mapa de la Argentina que muestra, con distintos colores, donde tuvo mayor cantidad de votos y donde menos, la lista de UP . Esa suerte de “autopsia” de los comicios analiza el comportamiento de un electorado que entre agosto y octubre se volcó en casi un 15% hacia Massa. De allí se desprende también que la mayor cantidad de esos votos salieron entre quienes antes no habían ido a votar.

Ese mapa detallado que se analiza desde el primer día post PASO se hace en el comando de campaña en base a datos de opinión pública, entre otros de la consultora Inteligencia Analítica de Marcelo Escolar, cercano a Sebastián Galmarini, cuñado de Massa y una de las personas de su mayor confianza. El comando tiene como principales voces al asesor estratégico Antoni Gutiérrez Rubí, en la comunicación estratégica a Santiago García Vázquez; en redes al intendente de San Fernando Juan Andreotti, y a nivel político a Eduardo “Wado” de Pedro, Malena Galmarini y Juan Manuel Olmos.

El pacto opositor

En lo que respecta al escenario de votantes opositores post “Pacto de Acassuso” agregan que también aparecen “muchos votantes de JxC que están enojados con Macri por el rol de jefe de campaña de Milei. Lo ven como que entregó el partido a través del Pacto por un beneficio personal”, detallan. “A nosotros en la práctica no nos mueve, pero en ese esquema además Milei queda como un empleado de Macri”, completan.

Sergio Massa y Javier Milei Alfredo Sábat

En el comando de campaña de Massa creen que ese enojo también se da no solo en las bases, sino también en diferentes referentes y legisladores que no se muestran de acuerdo con la forma en que Macri “copó” LLA. En esa línea mencionan a Carlos Rodríguez, quien utilizó su cuenta de la red social X, para hacer saber algunas referencias al tema. En las filas del oficialismo sostienen también que estratégicamente Milei “solo puede buscar nuevos votos en la pecera de JxC”, porque a lo largo de su campaña “rompió puentes” con la gran mayoría de las otras fuerzas. Como contrapartida ellos confían en que “tienen mayor posibilidad de sumar votos, porque no rompimos con nadie. El discurso es de unidad, de sumar, de hacer un gobierno con todos adentro ”, insisten.