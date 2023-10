escuchar

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, admitió que no está a gusto con la cercanía que Javier Milei tiene con el sindicalista Luis Barrionuevo, a quien el mismo candidato a presidente definió como “un aliado”. “Me incomoda, sí, por supuesto”, dijo durante una entrevista en LN+.

“A Barrionuevo, puntualmente, no lo conozco, pero no es un personaje con el que yo tenga acuerdo”, sostuvo cuando Luis Novaresio le consultó si acordaba con la idea de que el titular del gremio de los Gastronómicos forme parte de la fuerza política de la que ella es parte.

En ese sentido, dijo que no tiene una buena consideración de los dirigentes sindicales de la actualidad “los sindicalistas del presente”. “No es que no me incomode, si tengo que hablar de un sindicalista, a mi me gusta [José Ignacio], no me gustan los sindicalistas del presente. Lo estoy marcando para que entiendas la divergencia que yo tengo”, remarcó.

La aclaración de la compañera de fórmula del libertario fue en alusión al intercambio que se produjo durante el debate de candidatos a presidente entre Javier Milei y Patricia Bullrich, quien acusó al diputado de haber armado sus listas con “chorros” y gente proveniente del kirchnerismo, y enfatizó en el vínculo con Barrionuevo. “Vos también”, le respondió a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC).

En ese contexto, Villarruel señaló que LLA sufrió “un ataque constante desde hace meses por el tema de la conformación de las listas”. No obstante, aseguró que no le consta “que haya ningún delincuente”

“Gente de otro lado, sí. Nosotros tenemos gente que en su momento ha estado en el kirchnerismo pero también tenemos gente que ha estado en Cambiemos y de esa gente no se menciona”, sostuvo y, ante la consulta sobre el líder sindical, dijo no conocerlo.

En tanto, si bien afirmó estar conforme “con que se sumen las personas que quieren cambiar la realidad de la República Argentina”, dejó en claro su disidencia con el candidato presidencial de LLA.

“No me puedo hacer cargo del conocimiento de una persona cuando no lo tengo”, manifestó y agregó: “Me incomoda, sí, por supuesto, como le incomoda a cualquier persona en un país donde no hay agremiación libre”.

