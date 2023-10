escuchar

En medio de la crisis cambiaria, que suma presión sobre los precios y amenaza con disparar una espiral inflacionaria, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó los dichos que pronunció esta mañana, cuando recomendó abandonar los plazos fijos en pesos para apostar por el dólar, y responsabilizó al Gobierno, a la oposición y a los políticos en general por el “descalabro económico que estamos viviendo” .

A lo largo de la jornada, Milei recibió duras críticas del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de dirigentes opositores y de economistas. Fue luego de que aconsejó a los ahorristas que abandonen los plazos fijos en pesos y se refugien en dólares. Un mensaje que no es nuevo, pero que cobra otra dimensión en boca del postulante presidencial más votado de las PASO de agosto.

“Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, señaló Milei esta mañana, consultado en Radio Mitre por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos.

“ Es gravísimo ” y “por un voto más está timbeando los ahorros de la gente” , fueron dos de las definiciones de Massa tras conocerse los dichos de Javier Milei. “Es una irresponsabilidad tratar de generar una hiperinflación” y “está alimentando una corrida”, fueron algunas de las conclusiones de economistas y analistas consultados por LA NACION.

Lejos de matizar sus expresiones, Milei pasó al contraataque, responsabilizando por la crisis al Gobierno, a la oposición en el Congreso y a la política en general. “ Los que vienen timbeando los ahorros de los argentinos son ustedes los políticos que emiten dinero a mansalva para pagar un gasto publico exorbitante para vivir como monarcas. Háganse cargo del desastre que han hecho con nuestro país ”, sostuvo el libertario en su cuenta de la red social X.

Los que vienen timbeando los ahorros de los argentinos son ustedes los politicos que emiten dinero a mansalva para pagar un gasto publico exorbitante para vivir como monarcas.



— Javier Milei (@JMilei) October 9, 2023

“Si quieren encontrar un responsable del descalabro económico que estamos viviendo los argentinos vayan a Balcarce 50 y al Congreso a revisar todos los que aprobaron un presupuesto con 25 mil millones de dólares de déficit fiscal”, agregó, sumando a los bloques opositores que aprobaron el presupuesto 2023.

No es la primera vez que las declaraciones de Milei suman incertidumbre al horizonte económico. De hecho, el libertario se jactó en público y durante una sesión del Congreso de que una mayor devaluación del peso sería conveniente para sus planes en caso de llegar a la Casa Rosada, más allá del impacto económico y social que traerían aparejados. Lo repitió la semana pasada, durante una reunión con empresarios en Mar del Plata. “Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”, afirmó.

La frase le valió las críticas de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio. “Milei dijo que cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar. Con su propuesta te destruye el bolsillo y te encarece los precios. Todo para justificar su dolarización. Es conocida la teoría: cuanto peor, mejor. En el medio, 46 millones de argentinos que están cada día más pobres”, se quejó la referente de Pro.

Este lunes, luego de que Milei recomendara abandonar los plazos fijos en pesos, Massa y el Banco Central debieron aclarar que el sistema bancario no corre riesgo y que los depósitos están seguros.

En el Gobierno encuadraban las definciones del libertario a una estrategia extrema de campaña. Los funcionarios consultados consideraron que el candidato “está jugando todas sus fichas” para “generar caos” y las “peores condiciones posibles”.

“No vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida; poner en riesgo el sistema financiero... la Argentina ya vivió 2001″, agregó Massa, en respuesta a Milei. El titular de Hacienda, no obstante, descartó que la afirmación tenga consecuencias porque, a su entender, “no le da la nafta” para tanto.

En Casa Rosada, adonde se terminan de ultimar detalles del próximo viaje del presidente Alberto Fernández a China, aportaban también en esta nueva jornada caliente el comunicado del Banco Central. Allí se consignaba: “La política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%”.

“Milei está buscando generar el caos económico, está claro y lo viene haciendo constantemente porque piensa que lo favorece“, dijo a LA NACION Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas de la Nación. “Viene primero en las encuestas, mucha gente piensa que hoy tiene muchas chances de ganar y cada cosa que dice tiene impacto en la economía, pero es irresponsable tratar de generar una hiperinflación en la Argentina”, dijo el director de Econviews.

“Él piensa que cuanto peor, mejor”, analizó la economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, en referencia a los dichos de Milei y su recomendación de no renovar los plazos fijos y desprenderse de los pesos. “El sistema financiero se sostiene en función de la credibilidad. Y si el que viene te dice que no va a pagar, no se sostiene. Y, en el mientras tanto, acelera la brecha y la inflación“, dijo en diálogo con LA NACION.

Por su parte, Eduardo Levy Yeyati, doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania, sostuvo que declaraciones como las de Milei incentivan una crisis cambiaria y generan “un empujoncito” que acelera “la espiralización de precios y salarios, a expensas de quienes tienen ingresos o ahorros en pesos”.

