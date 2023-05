Victoria Villarruel rechazó que Milei sea populista y apuntó contra el discurso de Cristina Kirchner

escuchar

Victoria Villarruel, precandidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, rechazó este domingo que Javier Milei sea un dirigente populista, aseguró que el espacio que integra “escucha a la ciudadanía”, y cuestionó las últimas declaraciones públicas de Cristina Kirchner, a quien le endilgó analizar la realidad “como una vecina de barrio”. En declaraciones a LN+, la también diputada nacional aseguró que la exmandataria buscar “azuzar las aguas” cuando critica a la Justicia.

Invitada al programa Comunidad de Negocios, conducido por José Del Rio, Villarruel se refirió a la entrevista que concedió recientemente Cristina Kirchner. “ Me parece el análisis de una vecina de barrio y no el de una persona que ocupó una posición tan importante como la de presidenta y vicepresidenta ”.

A su vez, consideró que cuando la exmandataria declara públicamente contra la Corte Suprema y la Justicia lo hace “simplemente para azuzar las aguas” . “La Justicia es un poder independiente del que ella integra y no debería entrometerse en las posiciones del Poder Judicial. De ella no espero otra cosa más que de una persona que ha integrado una asociación ilícita y fue condenada en primera instancia”.

Por su parte, cruzó las críticas que recibe su espacio y negó que Javier Milei sea populista. “No me parece populista porque la sociedad es la que pide que se termine un discurso único que no represente a los ciudadanos. No es populismo sino el pedido de las sociedad de ser incluidos”, indicó.

“Mientras el Congreso está empeñado en hacer eventos que tienen que ver con el feminismo y la agenda 2030, nosotros hablamos de qué hacer con la inflación, las reformas legislativas de achicar el Estado y toda una batería de medidas de las que se nutrió el oficialismo y la oposición”, agregó.

En ese sentido, aludió a las razones que la llevaron a aceptar la propuesta de integrar la fórmula nacional. “Me sedujo que Milei tiene coraje y no tiene problemas en ir contra la corriente; yo he hecho lo mismo en otras temáticas, y me siento representada por lo que dice y lo que piensa aunque sea políticamente incorrecto. En medio de una política coacheada, escuchar a una persona que con sus aciertos y errores expone lo que piensa, es bueno para la política”, opinó.

Por otro lado, descartó que en algún momento haya existido un ofrecimiento para que Joaquín de la Torre se una a La Libertad Avanza tras sus declaraciones contra Horacio Rodríguez Larreta. “A de la Torre lo conocemos como a otros, pero en ningún momento hubo alguna charla seria para integrarse a nuestro espacio. Podría haberlo hecho libremente y decidió alinearse con Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio desde hace años”, explicó.

Villarruel aseguró en este sentido que no existe solo una oposición al oficialismo: “Nosotros somos la oposición también y no nos metemos en las disputas de poder de las facciones de Juntos por el Cambio. Trabajamos por construir una tercera vía para darle otra alternativa a la gente y salir del bipartidismo”.

La compañera de fórmula de Milei dijo el país debe atravesar una serie de reformas. “Presentamos medidas de primera, segunda y tercera generación no solo pensamos en una Argentina que ve una elección de medio término. Debemos plantear hacia dónde apuntamos. Las reformas en la educación son medidas de largo plazo. Lo que nos preocupa a corto plazo es la reforma del Estado”, sentenció.

