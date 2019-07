Vidal convoca a padres para no quedar atada a los gremios docentes

El gobierno de María Eugenia Vidal quiere incorporar una voz más al debate educativo

Más de 67.000 familias asistieron este año a las reuniones para plantear reclamos en las escuelas

24 de julio de 2019

"Queremos que los padres puedan exigir mejor educación, que se manifiesten, que sean convocados a ser escuchados y que esa demanda sea articulada por el Estado, porque ellos también son parte del debate educativo". Así justificaban el verano pasado, en la Dirección General de Educación bonaerense, la convocatoria a las mesas de diálogo con padres para incorporarlos al debate educativo.

El trabajo se viene realizando desde agosto de 2017, a partir del primer encuentro con las familias en la Escuela de Educación Secundaria Nº 9 de Martínez. Pero tomó fuerza en marzo de este año, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal lo relanzó mediante una campaña masiva, que incluía una segunda intención: incorporar una voz más al debate educativo, que en general se encuentra acotado al espinoso diálogo entre el Estado y gremios docentes.

En estos dos años del programa llamado ABC Padres, se llevan realizados 2871 encuentros con la participación de 67.778 padres que dejaron sus reclamos y aportes en los 135 distritos de la provincia.

Prioridades

Un documento interno que llegó al despacho del ministro del área, Gabriel Sánchez Zinny, establece que en 2019 los padres privilegian hablar y demandar en torno de la calidad educativa, los problemas de infraestructura, la capacitación docente y la conectividad y desarrollo de nuevos programas. También comienzan a aparecer otras demandas sobre bullying, uso de redes sociales y educación sexual integral.

Hay un cambio notorio si se lo compara con las demandas recogidas en 2018, en las que el ausentismo docente aparecía como un reclamo común y encabezando las peticiones. Los más de 25 días de clase perdidos el año pasado contrastan con el acuerdo paritario de este año, que hizo bajar la conflictividad.

"Estos encuentros con las familias tienen el objetivo de conocer sus necesidades e intercambiar ideas y propuestas, para mejorar la educación", señala a LA NACION el ministro Sánchez Zinny. Y agrega: "Buscamos fortalecer un canal de diálogo permanente con las familias, saber qué inquietudes tienen y cuáles son los temas que les preocupan".

Sánchez Zinny cita un ejemplo. "En las primeras reuniones, los padres pedían conocer qué se les enseñaba a sus hijos, por eso a partir de febrero difundimos a través de nuestro portal ABC los contenidos de los diseños curriculares cada tres semanas. Conociendo esto, pueden involucrarse más y mejor", explicó.

La idea del gobierno de Vidal es visibilizar las demandas reales de la comunidad educativa, para no quedar atados a los reclamos muchas veces desmedidos de los gremios.

Más allá de la agenda de los funcionarios, los padres utilizan estos canales de diálogo para peticionar y alertar sobre los problemas particulares de cada comunidad educativa, desde problemas de conexión de gas hasta el pedido por un semáforo.

"Esta convocatoria fue inesperada, porque no es común que escuchen los reclamos de los padres", dice Yanina Luján, mamá de un alumno del Jardín 915, de José C. Paz. Y remarca: "Ya nos aprobaron el reclamo del gas, porque las aulas no tenían calefacción y con las estufas eléctricas saltaba la instalación, arreglaron las térmicas y ahora tienen esa calefacción hasta que llegue la solución definitiva".

"Si bien tuvimos respuestas rápidas, algunas fueron a medias. Solucionaron el problema del semáforo en la puerta de la escuela, ahora hay uno, pero no tiene el botón para obligar a que se ponga en rojo", cuenta Sabrina Salbucci, una madre de la Escuela Nº 9, de Tres de Febrero.

"Tomaron nota de los reclamos y al mes se extendió el servicio de telefonía a celular y larga distancia, que era prioridad para que la escuela se comunicara con los padres", dice Blanca Fernández, de la Escuela Nº 30 de Berazategui. Pero agrega: "Los padres pidieron mobiliarios para el comedor, aulas y biblioteca, mejorar internet, cursos menos numerosos y un mejor acceso al barrio, que el colectivo 603 pase como corresponde y no cinco minutos antes de que salgan los chicos por no querer llevarlos. Aún no tenemos todas las respuestas", afirma.

"El principal reclamo era la ampliación de las aulas del jardín. Eso ya se hizo y se incorporaron 60 alumnos más. Ahora esperamos que hagan el tinglado afuera, porque son muchas aulas y los días de lluvia se hace difícil compartir el recreo. Pero no me quiero olvidar de las demandas en tecnología. Por ejemplo, pedimos y obtuvimos las tablets", concluye Yanina, de la Escuela Nº 9, de Tres de Febrero.

"Cada encuentro permite realizar un relevamiento de pedidos, inquietudes, comentarios y reclamos de los padres", resaltó Sánchez Zinny. Las familias quieren que continúen las reuniones para hacer un seguimiento de los compromisos de las autoridades públicas.