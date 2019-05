María Eugenia Vidal: "El próximo presidente va a necesitar consensos"

Negri, Vidal y Baldassi compartieron un acto con militantes de Cambiemos Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

La gobernadora bonaerense viajó a Córdoba para apoyar la campaña de Negri, que este domingo competirá contra el peronista Schiaretti

Gabriela Origlia
7 de mayo de 2019

CÓRDOBA.- La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo ayer en esta ciudad acompañando a los candidatos de Córdoba Cambia, Mario Negri y Héctor Baldassi, de cara a la elección del próximo domingo, en la que, por la crisis económica y la fractura de Cambiemos, los postulantes de la Casa Rosada aparecen con escasas chances de evitar la reelección del peronista Juan Schiaretti.

El grupo visitó a una familia beneficiaria del plan Procrear y compartió un acto en un hotel. Antes de arribar, Vidal dijo que el acuerdo que propone el Gobierno a la oposición "no debería tener que ver con lo electoral" y aunque marcó "diferencia de valores" con el kirchnerismo, sostuvo que "debería ser convocado".

"El diálogo es bueno en todo momento", remarcó. "Cualquier presidente en diciembre va a necesitar consensos. Este acuerdo de consensos básicos da previsibilidad a los propios argentinos en materia económica. No es un plan de gobierno ni una plataforma electoral", afirmó, durante su participación en el seminario "Democracia y Desarrollo", que organizó el Grupo Clarín.

Vidal sostuvo que "hay diálogos más fáciles cuando se comparten valores" y agregó: "Lo que diferencian son los caminos y los matices. Ahora, cuando hay diferencia profunda de valores, se hace más difícil".

En el acto en Córdoba -al que se sumó también Luis Juez, candidato a intendente de la capital provincial- Vidal buscó identificarse con los postulantes provinciales de la Casa Rosada. "Creo en los valores de este equipo, porque creo en lo que hacen, porque sé qué clase de personas son y porque sé lo que quieren para esta provincia, que es lo que yo quiero para la mía y para la Argentina. Le pido a los cordobeses que confíen en este equipo", afirmó.

"Cuando en 2015 supimos que habíamos ganado contra un aparato enorme que había gobernado la provincia 28 años, le dije a la ciudadanía: hoy hicimos posible lo imposible. Creo que debemos hacer posible lo imposible en la Argentina y en Córdoba también. Porque la única pelea que no se gana es la que no se da. Lo que está mal triunfa cuando los buenos no hacen nada", agregó.

Durante la mañana, y luego de semanas en las que su nombre fue invocado como reemplazo de Mauricio Macri de cara a las elecciones nacionales, la gobernadora señaló que tiene mejor relación con el Presidente ahora que cuando empezó la gestión.

"Estamos mejor que cuando empezamos, porque el vínculo no es únicamente político, es personal. Conozco su familia, conoce la mía. Ha estado en cada momento difícil de mi vida. Las relaciones profundas no se ponen en juego por coyuntura y menos por política. Hablo todos los días por chat", describió.

Cruces por el narcotráfico

Antes de compartir el acto con Vidal, Negri salió al cruce de las declaraciones sobre narcotráfico lanzadas por el gobernador Schiaretti, quien responsabilizó a la Nación por el crecimiento del flagelo: "El principal responsable del combate al narcotráfico es la ministra (Patricia) Bullrich. Nosotros colaboramos y somos una de las dos provincias que tenemos un acuerdo con el gobierno nacional. Debe ser una política de Estado y no puede entrar en un proceso electoral".

Negri le respondió a Schiaretti señalando que "nunca habló de narcotráfico cuando gobernó el kirchnerismo; su gobierno jamás tuvo decisión real de combatirlo".

Por su parte, el intendente Ramón Mestre, rival de Negri y Schiaretti con la lista de la UCR, también responsabilizó al gobierno provincial. "Fueron ellos los que crearon el Fuero Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la División Antinarcóticos. Sacaron la jurisdicción federal de la lucha contra la droga en la venta y el consumo, ni más ni menos que las cocinas", señaló.