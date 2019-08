Vidal llamó a los jóvenes a "rebelarse" y "hacer oír su voz" en las PASO

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019 • 21:22

Habló de Ni una menos, medioambiente, igualdad e inclusión, todos temas cercanos a la audiencia que tenía frente a ella. Pero por sobre todo, María Eugenia Vidal arengó a los 1000 jóvenes bonaerenses que la escuchaban a "rebelarse ante la resignación".

Con un discurso de casi 20 minutos la gobernadora buscó llegar con su mensaje al grupo etario que más resistencia tiene al macrismo, los jóvenes. En ese escenario, Vidal apeló a consignas extendidas entre los jóvenes y los interpeló desde lo emocional.

"No dejen que les digan que no pueden. Que hay algo que es imposible. ¡Se puede! ¿Saben cuántos me dijeron a mí que no se podía, que no iba a ser gobernadora, que era mujer, que era joven? ¡Rebélense a eso! ¡Hagan oír su voz!", gritó Vidal en el Club Sportivo Escobar.

La mandataria bonaerense sostuvo que "el próximo domingo se van a definir los próximos diez o veinte años en los que ustedes van a ser los protagonistas, por eso es más importante que nunca que este domingo vayan a votar y hagan oír su voz". Y agregó: "Digan con su voto en la urna: 'Mi futuro no es el pasado, mi futuro no se negocia, yo estoy acá y acá me planto, este es mi lugar y nadie lo va a ocupar, soy yo el que decide'. Cada uno de ustedes ejerza esa rebeldía, esa libertad, díganle 'no' al sistema que les dijo que no se podía durante 28 años".

La gobernadora bonaerense se reservó los dos últimos dos actos 360 antes de cierre, que será pasado mañana en Vicente López, para bajar un mensaje claro a dos grupos bien diferentes y con distinta receptividad al discurso macrista: los jóvenes y los adultos mayores, acto que se realizará mañana en Quilmes.

"Necesitamos que se rebelen, que han oír su voz. Mauricio [Macri] y yo confiamos en ustedes, pero ustedes tienen que confiar en ustedes mismos. Son ustedes los que tiene que hacerse oír. No dejen que el silencio se quede en ustedes ante la injusticia o la resignación", dijo durante su exposición Vidal en un discurso que fue de menor a mayor.

Vidal, que según todos los sondeos previos corre de atrás en esta elección, enumeró algunos logros de su gestión para los jóvenes. En ese sentido, dijo que 500.000 jóvenes volvieron a estudiar en los últimos tres años y que por los centros de formación laboral pasaron 800.000 personas.

"Lo que más orgullosa me pone es poder decir que el boleto estudiantil en la provincia es una realidad. Eso es comprometerse de verdad. Esperamos 40 años y hoy está vigente", manifestó la gobernadora, que estuvo acompañada por el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el subsecretario de Asuntos Municipales y el precandidato a diputado provincial, Alex Campbell; los precandidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Camila Crescimbeni y Waldo Wolff.

También dijeron presente los precandidatos a intendentes más jóvenes como Rita Salaverry (Luján), de 26 años; Martín Yeza, actual intendente y precandidato a intendente de Pinamar; Lucas Delfino, que competirá por la intendencia de Hurlingham, y Guido Giana (Presidente Perón).

"Emociona verlos estos años defendiendo el feminismo. Muchas mujeres tuvimos que pelear solas la desigualdad por tantos años. Emociona verlos por la calle peleando por los derechos de la mujer, diciendo 'Ni una menos'. Ustedes construyen inclusión con mucha más conciencia que las generaciones anteriores", cerró Vidal.