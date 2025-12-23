Sin Cristina Kirchner, el juicio de los Cuadernos avanza con el tramo “Transporte” y exhibe los pagos a Jaime y Schiavi

Sin Cristina Kirchner -internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por un cuadro de apendicitis-, el Tribunal del juicio de los Cuadernos de las Coimas continúa hoy con la lectura de la acusación fiscal que apunta contra las coimas por contratos y subsidios en el área de transporte.

Además de la expresidenta y el exministro de Planificación, Julio de Vido, en este tramo del juicio cobran especial relieve las figuras de Ricardo Jaime -que está preso- y Juan Pablo Schiavi, exsecretarios de transporte durante el periodo investigado.

“Yo le daba a Ricardo Jaime el 5% de los subsidios que cobraba. También yo personalmente le daba a Jaime por año de la Hidrovía US$ 500.000″, describió en su acuerdo de colaboración el empresario Benjamín Gabriel Romero.

“Jaime era medio ostentoso, pero la relación podría decirse que era cordial, él me decía que los pagos eran para arriba, pero no me consta cuál era su destino”, sostuvo en su declaración, leída hoy en el juicio.

La acusación del fiscal Carlos Stornelli y las declaraciones de dos empresarios sostienen que tanto Schiavi como Jaime habrían exigido pagos en efectivo para mantener concesiones, destrabar desembolsos o sostener un determinado esquema de subsidios.

El empresario Romero relató que tras la salida de Jaime de la secretaría, el flujo de los pagos continuó con Schiavi al mando. “Generalmente, iba a su oficina, él era más escurridizo, prometía pero después no te daba nada, lo que quiero decir es que prometía trabajo y luego nos congeló la tarifa, y el subsidio”, señaló.

“Nos amenazaban de que nos podían rescindir el contrato. Fuimos rehenes”, agregó Aldo Benito Roggio, de Metrovías S.A. Respecto del 5%, dijo: “Debimos resignar parte de nuestra rentabilidad, ya que los subsidios no implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades”.

Esta parte de la maniobra también quedó alumbrada con los detalles que aportó como arrepentido el exsecretario del matrimonio Kirchner, Fabián Gutiérrez, antes de ser brutalmente asesinado en El Calafate.

Gutiérrez fue, entre 2003 y 2005, secretario adjunto de la presidencia, desempeñándose como ladero de Cristina Kirchner, por entonces senadora y primera dama.

“Como primera dama, tenía despacho ubicado cerca del de Néstor. En esas ocasiones, que eran por la noche, alrededor de las 21.30 horas, yo podía observar que José López y Jaime iban a verlo a Néstor. José López con más frecuencia y llevando bolsos. Respecto de Jaime era frecuente verlo con una mochila, siempre usaba mochila”, detalló.

Aclaró que nunca llegó a ver el contenido de los bolsos, pero que por su impresión y por lo que comentaban los secretarios, creía que llevaban lo de la “recaudación”.

“Estas circunstancias -siguió Gutiérrez- también las presenciaba Daniel Álvarez, quien luego de todo esto también venía con nosotros en el helicóptero. También recuerdo que Miriam Quiroga estaba en la Secretaría Privada en ese momento, y luego, en la presidencia de Cristina fue desplazada por Parrilli, por los comentarios que había de que era amante de Néstor Kirchner“.

Ricardo Jaime

Jaime está preso desde noviembre del año pasado, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a 6 años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once. Fue condenado en otros cinco procesos y ya había estado preso siete años.

