Juan Grabois activa una nueva protesta en otro municipio que gobierna La Cámpora

Después del enfrentamiento con la policía bonaerense de ayer en Quilmes, un grupo de militantes alineado con Juan Grabois activó una nueva protesta en un municipio gobernado por La Cámpora. Manifestantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) protestan frente a la comuna de Lanús, conducida por Julián Álvarez, porque reclaman un aumento de salario para los cooperativistas que estarían a cargo de la limpieza de las calles.

Según informó la UTEP, la protesta es en reclamo de una mejora en los salarios de los cooperativistas que realizan el barrido. Denuncian que cobran apenas $140.000 por mes. Bajo el título “Economía social y popular en emergencia”, la UTEP publicó un comunicado en el que anticipó la marcha a la municipalidad de Lanús.

Tensión en Lanús con cooperativistas

“Los trabajadores de Lanús nos organizamos por nuestros derechos. Porque no hay Navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral”, señala el comunicado. Piden “salarios dignos”, un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo.

La UTEP está liderada por Alejandro “Peluca” Gramajo, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Grabois que también tejió un importante vínculo con la Iglesia y con los gremios de la CGT.

La policía cerró el acceso a la Municipalidad de Lanús y está cortada la avenida Hipólito Yrigoyen al 3800. Los manifestantes exigen hablar con el intendente, exsecretario de Justicia durante los mandatos presidenciales de Cristina Kirchner. Durante la protesta, quemaron el árbol de Navidad que decoraba el ingreso al edificio municipal.

El corte en Hipólito Yrigoyen al 3800, en Lanús UTEP

Fuentes de la municipalidad de Lanús indicaron que es “un piquete con intencionalidad política, y no un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús”. Y apuntaron contra el Movimiento Evita y el dirigente Agustín Balladares, que está alineado con Axel Kicillof en la interna peronista y fue hasta diciembre de este año el presidente del Concejo Deliberante de Lanús, puesto que con la nueva composición del Concejo quedó a cargo de Nicolás Russo, dirigente del Frente Renovador y actual presidente del Club Atlético Lanús.

Balladares fue precandidato a intendente y cayó en la interna de 2023 ante Álvarez, pero luego integró la alianza gobernante en el distrito, que ese año el peronismo le arrebató a Pro luego de ocho años de mandato de Néstor Grindetti.

Desde La Cámpora, subrayaron que uno de los manifestantes se acercó a la guardia policial sobre la entrada de la municipalidad y le advirtió a un efectivo que, si no los atendía el intendente, iba a pasar “lo de Quilmes” (por el enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales de ayer, frente al palacio comunal quilmeño). Señalaron que, junto a quien amenazó con ejercer la violencia, se encontraba un dirigente cercano a Balladares llamado Silvio Denis Guzmán, alias “Tinino”. Guzmán integró la boleta de Balladares en 2023, como precandidato a concejal.

Sin sectarismos, combatiendo a la resignación y al desánimo.

Hay otro camino y es con @Kicillofok pic.twitter.com/SnVyuSmtRo — Agustín Balladares (@AgBalladares) December 22, 2025

El antecedente reciente de Quilmes

Ayer se dio un fuerte cruce entre Grabois y la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, por la ordenanza municipal que autorizó el estacionamiento medido en diferentes zonas de la comuna.

El proyecto de la intendencia quilmeña fue aprobado con votos del peronismo, la UCR, Pro y parte de La Libertad Avanza. Establece que, en zonas céntricas del distrito de Quilmes, se pondrán en marcha el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal, el Sistema Municipal de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transportes de Carga. Antes, este servicio era prestado por “trapitos” supuestamente coordinados por una organización cercana a Grabois.

Quilmes y Lanús son intendencias gobernadas por La Cámpora en las que la interna peronista se hace sentir. En ambos distritos, la división se observa en el Concejo Deliberante con escisiones en el peronismo de concejales alineados con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los principales impulsores de Kicillof en la interna. Los ediles que responden a Ferraresi armaron monobloques en cada uno de los distritos, separados de las bancadas comandadas por La Cámpora.